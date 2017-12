Le gouvernement du Canada investit dans des emplois verts pour les jeunes dans le secteur des ressources naturelles







OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - La création d'emplois verts non seulement garantit que le secteur des ressources naturelles demeure une source de possibilités et de prospérité dans un monde valorisant de plus en plus les pratiques durables et les procédés à faibles émissions de carbone, mais pallie aussi les pénuries prévues de main?d'oeuvre qualifiée en offrant à la jeune génération des chances égales et réelles de réussite.

L'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada (RNCan), a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral investissait plus de 16 millions de dollars dans la création de 1 200 emplois verts pour les jeunes Canadiens en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), dans le secteur des ressources naturelles, décuplant ainsi l'enveloppe du Programme de stages en sciences et technologie de RNCan.

Les emplois verts que crée le Programme de stages en sciences et technologie dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse favoriseront la mise en valeur des ressources naturelles du Canada : ils accroîtront les compétences améliorant l'employabilité en STIM des travailleurs âgés de 15 à 30 ans, ce qui augmentera le nombre de jeunes Canadiens qualifiés dans la population active, en plus de faciliter l'avancement du Plan pour l'innovation du Canada et la réalisation des objectifs canadiens en matière de changements climatiques.

Dans son budget de 2017, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement en faveur de l'emploi chez les jeunes en annonçant l'injection de 395,5 millions de dollars sur trois ans en vue d'élargir davantage la Stratégie emploi jeunesse et de soutenir la création de 15 000 emplois verts. Chaque année, onze ministères et organismes fédéraux, dont RNCan, investissent plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie afin d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour obtenir et conserver de bons emplois.

Citations

« Les jeunes Canadiens ont le talent et la motivation qu'il faut pour réussir sur le marché du travail. L'investissement continu du gouvernement du Canada dans les emplois verts par le biais de la Stratégie emploi jeunesse aidera nos jeunes à passer de l'école à l'emploi, à lancer leur carrière et à bâtir un avenir vert pour le Canada. »

L'honorable Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Produits connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont diffusés à l'adresse www.nouvelles.gc.ca

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 12:15 et diffusé par :