Avis aux médias - Une candidate à la nomination à la Cour suprême du Canada participera à une session de questions et réponses







OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - La juge Sheilah L. Martin prendra part à une séance de questions et réponses à laquelle participeront des membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, des membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles ainsi que des représentants du Bloc québécois et du Parti vert. La séance sera animée par François Larocque, doyen intérimaire de la Faculté de droit, Section de common law, Université d'Ottawa.

Date : Le mardi 5 décembre 2017

Lieu : Salle 100,

Édifice Sir John A. Macdonald 144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Heure : 11 h (heure locale)

Notes à l'intention des médias :

Un service de traduction simultanée sera offert

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire devront obtenir au préalable une accréditation de la Tribune. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Marc Fortier à l'adresse marc.fortier@parl.gc.ca.

