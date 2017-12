Agilia Solutions crée une nouvelle division numérique







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Agilia Solutions est fière d'annoncer la création d'une nouvelle division dont la mission première sera le développement de solutions numériques. La mise en place de cette nouvelle division se concrétise aujourd'hui par l'intégration de MG2 Média au sein des activités d'Agilia Solutions.

En joignant l'expertise et les talents de leurs cent vingt-cinq (125) professionnels, Agilia Solutions et MG2 Média sont plus que jamais en mesure d'offrir une prise en charge complète des projets qui leur sont confiés. Concrètement, cela se matérialise par la mise en place de solutions numériques dans un contexte agile et évolutif en mode prestation de professionnels, livraison clé en main ou en développement à distance.

Par l'historique à succès d'Agilia Solutions en livraison de solutions d'affaires et technologiques ainsi que sur l'agilité de MG2 à livrer des solutions Web et mobiles, Agilia Solutions devient un incontournable en création de valeur d'affaires à l'heure de la grande transformation digitale que vivent les entreprises québécoises.

« Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de professionnels de grand talent. Les fondateurs et les employés de MG2 Média vont bénéficier de la synergie et de l'expertise de l'équipe d'Agilia Solutions qui permettra à MG2 Média de poursuivre son rêve de supporter activement les entreprises du Québec dans la révolution numérique »

L'équipe d'associés fondateurs d'Agilia Solutions

À propos d'Agilia Solutions

Fondée en 2010, Agilia Solutions est une firme de services-conseils qui livre des services à valeur ajoutée dans les régions de Montréal et Québec. L'expertise d'Agilia Solutions couvre la livraison de solutions d'affaires et technologiques tant au niveau des orientations stratégiques que de la définition, l'encadrement et la livraison de projets.

Le chiffre d'affaires d'Agilia Solutions en 2017 a atteint plus de 12M$.

http://www.AgiliaSolutions.com

À propos de MG2 Média

Fondée en 2008, MG2 Media est une firme spécialisée dans le développement et la livraison de solutions Web. L'entreprise développe une plateforme de commerce électronique et un CMS innovateur permettant d'offrir une gamme de solutions technologiques, robustes, performantes et simples d'utilisation.

http://www.MG2Media.com

SOURCE Agilia Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 12:14 et diffusé par :