Invitation aux médias - Le Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale prononcera une allocution sur la politique de défense du Canada

GATINEAU, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, M. Jean Rioux, prononcera le 5 décembre à 16 h 10, une allocution sur la nouvelle politique de défense du Canada au campus de l'Outaouais de l'École nationale d'administration publique (ENAP). L'allocution sera prononcée dans le cadre d'une conférence organisée par le Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ). Plus de 40 conférenciers du Canada et de l'étranger participeront à cette conférence de deux jours qui portera sur deux thèmes :

la politique étrangère et de défense du gouvernement de Justin Trudeau à la mi-mandat;

l'intégration des Autochtones dans les forces armées au Canada et ailleurs dans le monde.

Le 5 décembre, les conférenciers chercheront à évaluer les tenants et les aboutissants des décisions du gouvernement Trudeau en matière de politique étrangère et de défense depuis les deux dernières années. Les discussions du 6 décembre seront consacrées aux différentes politiques d'intégration des Autochtones dans les forces armées - ici et ailleurs -, d'un point de vue historique, sociologique, politique, légal et stratégique.

Où : École nationale d'administration publique (ENAP) en Outaouais 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau Local CS071



Quand : 5-6 décembre 2017, 8 h 30 à 17 h

Allocution de Jean Rioux, Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense :

5 décembre, 16 h 10

