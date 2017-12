Mazarin inc. et sa filiale Société Asbestos limitée annoncent un partenariat avec la société KSM inc.







THETFORD MINES, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Mazarin inc. (MAZ.H) et sa filiale Société Asbestos limitée (AB.H) annoncent la conclusion d'un partenariat avec la société KSM inc. Aux termes de l'entente qui comporte pour Société Asbestos une participation au capital-actions de KSM, cette dernière aura accès aux résidus de chrysotile pour y extraire certains métaux.

KSM inc. est une jeune entreprise de Thetford Mines qui entend développer un procédé breveté de fabrication de fertilisants. Cette nouvelle technologie, acquise de Dundee Technologies Durables moyennant une considération monétaire et une participation dans KSM, repose sur l'utilisation de potasse à faible coût, d'acide sulfurique et de métaux contenus dans les résidus de chrysotile en vue de la production de fertilisants à haute valeur ajoutée.

« Nous nous réjouissons du fait que KSM s'est fait octroyer une subvention du gouvernement du Québec de l'ordre de 125 000 $ dans le cadre d'une ronde de financement de 250 000 $ », a dit le président des deux sociétés, monsieur John LeBoutillier. « Ce financement permettra à KSM de produire une certaine quantité de fertilisants à l'échelle pilote et d'en faire des essais en serre et en champs. »

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Mazarin Inc.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 11:03 et diffusé par :