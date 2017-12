Laiterie de l'Outaouais - Une aide financière de 1,68 million de dollars pour l'acquisition de locaux







GATINEAU, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent une aide financière totalisant 1,68 million de dollars à la Laiterie de l'Outaouais pour la réalisation d'un projet évalué à 4,2 millions de dollars.

Ce soutien financier comprend l'attribution d'un prêt remboursable sans intérêt de 840 000 $, par l'entremise du programme ESSOR du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, ainsi que d'un prêt remboursable avec intérêt de 840 000 $ d'Investissement Québec, afin d'appuyer l'achat d'un immeuble actuellement destiné à la production de produits laitiers ainsi que la réalisation d'améliorations locatives.

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Un soutien de 280 000 $ pour une nouvelle encartonneuse à lait

Le 28 novembre dernier, la Laiterie de l'Outaouais a lancé sa nouvelle image de marque et présenté les contenants en carton avec bouchon qu'elle utilisera dorénavant pour encartonner le lait. L'acquisition de cet équipement spécialisé, évaluée à 700 000 $, a aussi bénéficié d'un investissement total de 280 000 $ du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec.

Citations :

« En aidant la Laiterie de l'Outaouais à acquérir de nouveaux équipements et à adapter ses installations, nous permettons à une entreprise de notre région d'améliorer sa productivité et de demeurer ainsi compétitive sur le marché de l'alimentation. Des projets comme celui?ci sont importants pour stimuler notre économie et assurer le rayonnement de l'industrie agroalimentaire de l'Outaouais et du Québec. »

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Alors que la concurrence est de plus en plus forte dans des secteurs clés de notre économie, tel celui de la transformation alimentaire, les entreprises manufacturières québécoises doivent concevoir de nouveaux produits, optimiser leurs installations et diversifier leurs marchés pour se distinguer. La Laiterie de l'Outaouais a bien saisi cet enjeu, et notre gouvernement est fier de mettre à sa disposition le programme ESSOR afin d'appuyer ses démarches pour accroître sa compétitivité. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« La Laiterie de l'Outaouais est une entreprise manufacturière innovante qui se renouvelle et s'assure d'offrir des produits qui répondent le mieux possible aux besoins en évolution de sa clientèle. Pour Investissement Québec, il était donc tout à fait naturel de la soutenir et de l'accompagner financièrement dans son nouveau projet. En effet, la Laiterie de l'Outaouais est une cliente de longue date qui contribue à la prospérité de toute sa communauté, ce qui est directement lié à notre mission. »

Pierre Gabriel Côté, président?directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

La Laiterie de l'Outaouais est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la production de produits laitiers, tels que le lait, la crème et le beurre.

est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la production de produits laitiers, tels que le lait, la crème et le beurre. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

