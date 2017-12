CANARIE lance un appel à projets de 4,5 millions de dollars pour encourager la réutilisation des plateformes de recherche







Les fonds serviront à modifier et à entretenir les plateformes existantes afin qu'elles répondent aux besoins d'autres équipes de recherche

OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - CANARIE, un des piliers de l'infrastructure numérique qui sous-tend les milieux canadiens de la recherche, de l'éducation et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un deuxième appel à projets qui incitera les équipes spécialisées dans la création de logiciels scientifiques à adapter leurs plateformes pour que les chercheurs d'autres disciplines puissent s'en servir. Des fonds additionnels iront à la maintenance de la plateforme, à l'élaboration de fonctionnalités supplémentaires, à l'intégration des nouvelles équipes de recherche et au soutien technique dispensé aux utilisateurs.

Par « plateforme de recherche », on entend une série de logiciels qui prend en charge une part importante des activités et du travail des chercheurs. Les objectifs visés avec le nouvel appel à projets sont les suivants :

financer les chercheurs pour qu'ils adaptent les logiciels existants afin de répondre à leurs besoins;

éviter la conception de logiciels superflus en facilitant le partage des nouvelles plateformes et en réduisant le développement inutile;

prolonger la vie des plateformes et soutenir un plus grand nombre de chercheurs grâce à un modèle permettant de financer la maintenance des plateformes.

Précisions

On trouvera des renseignements détaillés au sujet du nouvel appel à projets, notamment les critères d'admissibilité, sur canarie.ca/logiciels/financement. Les intéressés seront conviés à assister à un webinaire d'information où ils pourront discuter de l'appel et poser des questions. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur un des hyperliens que voici :

19 décembre 2017 - 13:30 HE | Inscription : canarie.ca/2bWebinar-1

11 janvier 2018 - 13:30 HE | Inscription : canarie.ca/2bWebinar-2

12 janvier 2018 - 13:30 HE | Inscription : canarie.ca/2bWebinar-3

Échéances

Présentation d'une demande : 12 mars 2018 - 16:00 HE

Dévoilement des projets retenus : 23 avril 2018

À propos du programme Logiciels de recherche de CANARIE

Depuis 2007, CANARIE investit dans le développement de logiciels scientifiques susceptibles de faciliter la recherche dans les universités. Une centaine de logiciels ont ainsi été subventionnés et mis à la disposition des chercheurs depuis le lancement du programme. Grâce à ces outils, les scientifiques canadiens analysent, visualisent et partagent un volume colossal de données qui enrichissent le savoir tout en alimentant l'économie canadienne et en favorisant le développement social.

Les buts du programme Logiciels de recherche sont les suivants :

fournir aux chercheurs canadiens des logiciels avec lesquels ils réaliseront plus vite des découvertes;

permettre aux chercheurs d'exploiter efficacement l'infrastructure numérique du Canada ;

; promouvoir la réutilisation des outils existants pour éviter le plus possible le développement de logiciels superflus avant que débutent les recherches;

engendrer une collectivité canadienne de développeurs spécialisés dans les logiciels scientifiques en vue d'accélérer encore plus la recherche par la création de logiciels en commun et le partage des compétences.

Un mot sur CANARIE

CANARIE renforce le leadership du Canada en science et en technologie en exploitant l'infrastructure qui sous-tend la recherche de calibre mondial dont les Canadiens récoltent tous directement les fruits.

Ensemble, CANARIE et les douze réseaux provinciaux et territoriaux qui sont ses partenaires forment le Réseau national de recherche et d'éducation (RNRE) du Canada. Dans les universités, les collèges, les instituts de recherche, les hôpitaux et les laboratoires publics, des Canadiens comptent sur ce réseau ultrarapide pour participer à des projets de recherche et d'innovation à la fine pointe de la technologie qui usent massivement des données, avec leurs collègues, au Canada et dans une centaine d'autres nations.

Au-delà du réseau, CANARIE finance et promeut la création de logiciels scientifiques réutilisables qui accélèrent la découverte. L'organisme soutient aussi financièrement Données de recherche Canada dans ses efforts pour piloter les initiatives nationales en gestion des données scientifiques. Par le truchement de la Fédération canadienne d'accès, il dispense des services de gestion des identités grâce auxquels le milieu universitaire bénéficie d'une connectivité sûre et universelle, doublée d'un accès aux contenus. Pour faciliter la commercialisation dans le secteur canadien de la technologie, CANARIE met des ressources en infonuagique à la disposition des jeunes entreprises inscrites à son service ATIR et rassemble un puissant conglomérat de partenaires des secteurs public et privé au Centre of Excellence in Next Generation Networks (CENGN).

Fondé en 1993, CANARIE est une société sans but lucratif, principalement financée par l'État canadien.

Pour en savoir plus, on visitera le site www.canarie.ca.

