Première convention collective entre Unifor et Services Paramont







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Un premier contrat de travail vient d'être signé entre la section locale 62 du syndicat Unifor et l'employeur Les Services Paramont Inc., qui est un sous-traitant en entretien ménager pour le Marriott Aéroport.

Ainsi, le groupe nouvellement syndiqué pourra notamment compter sur les conditions de travail suivantes :

Contrat de 35 mois (1 er janvier 2018 au 30 novembre 2020);

janvier 2018 au 30 novembre 2020); 8,75 % en augmentation salariale (3 %, 2,75 % et 3 %);

Implantation d'un régime assurance collective;

Journées de maladie;

Temps de libération syndicale payé par l'Employeur;

Contribution au programme de congés-éducation payés (CEP) et au Fonds de justice sociale;

Intervenante auprès des femmes;

Politique de respect mutuel au travail;

Garantie d'heure.

Le groupe d'une cinquantaine de membres s'occupe de l'entretien des chambres à l'hôtel Marriott qui est situé à côté de l'aéroport Pierre-Eliot Trudeau.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

