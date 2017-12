Dévoilement du gagnant de Prof, ma fierté! à l'école - Les enseignants de l'école secondaire de la Rive, à Lavaltrie, remportent les plus grands honneurs!







LAVALTRIE, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En compagnie de Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), et de François Breault, président du Syndicat de l'enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ), le comédien et humoriste Pierre Hébert a dévoilé sur les ondes de Salut Bonjour (TVA) ce matin le nom de l'équipe-école ayant remporté le concours Prof, ma fierté! à l'école : c'est celui de l'école secondaire de la Rive, située à Lavaltrie, qui reçoit cet honneur parmi les quelque 800 candidatures soumises par le public.

« Je suis très heureux d'être ici, avec ces enseignantes et enseignants de qui on a dit tant de bien. Félicitations, vous faites une réelle différence dans la vie de vos élèves, et nous sommes heureux de mettre votre travail en lumière. Bravo pour tout ce que vous faites pour nos enfants », a déclaré Pierre Hébert.

Cette candidature, présentée par Gabrielle Côté, une élève de 4e secondaire de l'école secondaire de la Rive, a été retenue, car elle met en évidence l'ensemble des efforts de toute l'équipe-école pour favoriser la persévérance scolaire au quotidien. On se rappellera que la FSE-CSQ, avec la précieuse collaboration de Salut Bonjour (TVA) et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a lancé en octobre un concours destiné aux écoles et aux centres. Ainsi, pour souligner le travail exceptionnel des enseignantes et enseignants d'une école, le public était invité à les y inscrire. L'équipe-école gagnante se voit offrir une bourse de 1 000 $ pour la réalisation d'une activité pédagogique ainsi que la visite de Pierre Hébert à titre de « prof d'un jour ».

« La campagne de valorisation que nous menons a pour but de reconnaître les enseignantes et enseignants pour leurs compétences et leur engagement dans cette profession à la fois exigeante et gratifiante. Ils travaillent fort pour faire de nos écoles et de nos centres des endroits où les élèves peuvent apprendre et s'épanouir, et ce, malgré des conditions qui ne sont pas toujours faciles », a tenu à rappeler Mme Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ, tout en félicitant l'ensemble des équipes-écoles et le personnel enseignant qui ont été mis en valeur à travers ce concours.

M. François Breault, président du SEL-CSQ, a exprimé quant à lui la fierté de son milieu : « Il se fait du travail fantastique dans les écoles du Québec, et je suis fier que ce soit celui accompli dans notre région qui est à l'honneur aujourd'hui. Bravo à nos enseignants, votre apport au développement de la communauté lanaudoise est indéniable. »

Profils

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 35 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Le Syndicat de l'enseignement du Lanaudière (SEL) représente environ 2 200 enseignantes et enseignants de tous les secteurs à l'emploi de la Commission scolaire des Samares. Il est affilié à la FSE-CSQ et à la CSQ.

