Le premier ministre annonce la nomination de deux nouvelles sénatrices







OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé deux sénatrices indépendantes afin de combler des sièges vacants au Sénat :

Mme Coyle est une militante de longue date du leadership des femmes, de l'égalité des sexes et des droits des peuples autochtones. Elle a connu une brillante carrière centrée sur le développement local et international dans les domaines de l'éducation postsecondaire et d'organismes à but non lucratif.

La Dre McCallum est une ardente défenseure de la justice sociale. Durant toute sa carrière, elle a fourni des soins dentaires et des services de santé essentiels aux communautés du Nord, aux communautés autochtones et des Premières Nations.

Ces deux femmes remarquables ont consacré leur vie à aider les autres au Canada et à travers le monde. Elles ont été choisies selon le processus ouvert et fondé sur le mérite mis en place par le gouvernement au début de 2016.

Citation

« Je suis heureux d'accueillir les plus récentes sénatrices indépendantes du Parlement. Mme Coyle et la Dre McCallum ont déjà laissé un héritage dans leurs domaines respectifs, et je suis certain qu'elles représenteront bien leurs régions, tout en apportant avec elles la vaste expérience et les riches connaissances nécessaires pour servir les meilleurs intérêts de tous les Canadiens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit des 29 e et 30 e nominations au Sénat faites sur les conseils du premier ministre Justin Trudeau .

et 30 nominations au Sénat faites sur les conseils du premier ministre . En vertu de la Constitution canadienne, le gouverneur général nomme les sénateurs. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui soumet ensuite des recommandations au premier ministre. À partir de ce bassin de candidatures, le premier ministre choisit les personnes dont il recommande au gouverneur général la nomination au Sénat.

Le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat est guidé dans ses recommandations par des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par le gouverneur général et convoqués au Sénat, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les textes législatifs, approfondir des dossiers nationaux et représenter les intérêts des régions, des provinces et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 11:18 et diffusé par :