Pour obtenir gratuitement de l'information juridique - Le Barreau du Québec lance la Ligne Info-Droit criminel







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec propose au public la Ligne Info-Droit criminel, un service téléphonique d'information juridique sur les questions de droit criminel et pénal. Destinée aux personnes accusées qui ne sont pas représentées par un avocat et qui ne sont pas éligibles à l'aide juridique, la Ligne Info-Droit criminel est un service sans frais qui met les gens en contact avec des avocats criminalistes bénévoles afin de les aider à mieux comprendre la justice criminelle et pénale.

Des exemples de questions qu'on pourra poser?

Qu'est-ce que le système de justice criminelle et pénale?

Quelles seront les étapes de mon dossier judiciaire?

Que signifient les termes employés dans les documents ou par les procureurs et les juges?

Quelles sont les implications d'un plaidoyer de culpabilité?

Quelles sanctions peuvent m'être imposées?

La Ligne Info-Droit criminel permet d'obtenir un échange téléphonique de courte durée avec un avocat, dans un contexte non urgent, et une seule fois par dossier. Le service n'est pas destiné à fournir des consultations juridiques ni un service d'accompagnement ou de représentation par avocat.

Comment bénéficier de la Ligne Info-Droit criminel?

Il suffit de composer ce numéro : 1 888 954-9447

Le service est accessible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. La Ligne Info-Droit criminel n'est pas disponible durant les fins de semaine ni les jours fériés.

Pour obtenir tous les détails, cliquez ici.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'Ordre professionnel de plus de 26 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

