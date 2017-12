Montréal certifiée ville verte pour l'organisation de réunions et de congrès écoresponsables







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Montréal est une nouvelle fois certifiée selon la norme ASTM-APEX (Accepted Practices Exchange) de l'organisme iCompli Sustainability. Développée en partenariat avec le Green Meetings and Events, cette attestation confirme que la métropole est une destination écoresponsable.

Mise sur pied par plus de 300 professionnels de différents secteurs de l'industrie du tourisme d'affaires, cette norme est la première en Amérique du Nord à établir des critères de performance relatifs à des pratiques durables et à des systèmes de gestion responsables pour les acteurs touristiques du secteur des congrès. Elle touche différents éléments dans l'organisation d'événements, soit les lieux de congrès, le moyen de communication utilisé, l'audiovisuel, le transport, l'hôtellerie, l'alimentation en énergie, les bureaux d'accueil et les salons.

« Montréal est une destination grandement appréciée pour les congrès et les événements d'envergure internationaux de tout genre. Avec cette certification, la métropole a une position avantageuse dans un contexte mondial extrêmement compétitif où la clientèle d'affaires est de plus en plus sensible aux enjeux du développement durable et de respect de l'environnement. Tourisme Montréal est un pionnier dans l'amorce d'un virage vert ambitieux depuis quelques années avec l'industrie touristique. » a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Fier détenteur de la certification ASTM Green Meetings Standards, le Palais des congrès de Montréal est activement impliqué en développement durable, notamment en déployant un ambitieux plan d'action, un programme d'événements écoresponsables et un laboratoire d'agriculture urbaine sur sa toiture », a déclaré André Saucier, vice-président aux finances et à l'administration et responsable du développement durable au Palais des congrès de Montréal, « Ces initiatives contribuent au positionnement de Montréal à titre de destination de congrès écoresponsable et sensibilisent la clientèle », ajoute-t-il.

« Souhaitant tracer la voie, la Ville de Montréal s'est engagée à adopter des pratiques exemplaires en matière de développement durable. À ce titre, nous sommes on ne peut plus fiers de l'obtention de cette certification, qui permet à Montréal de se positionner comme ville durable sur la scène internationale. Elle témoigne bien des efforts déployés pour intégrer les principes d'une gestion responsable dans toutes les facettes des activités de la métropole », a commenté M. Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des services aux citoyens, de l'approvisionnement, du matériel roulant et des ateliers, de l'environnement et du développement durable, et maire de l'arrondissement de Verdun.

