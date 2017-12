L'établissement d'objectifs compte pour les travailleurs canadiens







Un sondage révèle qu'il y a des différences entre les générations et les sexes dans l'établissement des objectifs et le fait d'en discuter

TORONTO, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Avoir un objectif constitue la première étape pour le réaliser, comme l'indique l'adage. La firme de recrutement Accountemps a récemment interrogé des travailleurs canadiens et 88 % ont indiqué que l'établissement d'objectifs est important pour leur rendement au travail. De plus, alors que plus de deux professionnels sur cinq (34 %) discutent de leurs progrès vers l'atteinte de leur objectif avec leur gestionnaire au moins une fois par mois, 14 % n'abordent jamais le sujet.

Différences entre les générations

Le sondage a révélé que les employés plus jeunes mettent davantage l'accent sur les objectifs de rendement liés au travail. Plus de la moitié (54 %) des enfants du millénaire interrogés estiment que l'établissement d'objectifs est très important, comparativement à 40 % des baby-boomers.

Les travailleurs ont répondu à la question suivante : « Dans quelle mesure l'établissement d'objectifs est-il important pour votre rendement au travail? » Voici leurs réponses* :



Total 18-34 35-54 + de 55 Très important 47 % 54 % 43 % 40 % Relativement important 41 % 35 % 44 % 44 % Pas très important 13 % 11 % 13 % 16 %

* Le total de certaines des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

Préférences selon le sexe

Un peu plus d'hommes (37 %) que de femmes (32 %) discutent de leurs objectifs de rendement avec leur gestionnaire au moins une fois par mois. De plus, 19 % des travailleuses n'abordent jamais le sujet, comparativement à seulement 9 % de leurs homologues masculins.

Les travailleurs ont également répondu à la question suivante : « À quelle fréquence discutez-vous des progrès liés à l'atteinte de vos objectifs au travail avec votre gestionnaire? » Voici leurs réponses : **



Total Hommes Femmes Chaque semaine 11 % 11 % 12 % Mensuelle 23 % 26 % 20 % Trimestrielle 13 % 15 % 12 % Semestrielle 20 % 19 % 22 % Annuelle 19 % 21 % 16 % Jamais 14 % 9 % 19 %

** Le total de certaines des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

« Le fait d'établir des objectifs au travail encourage les professionnels à réfléchir régulièrement à leur progression, à faire évoluer leurs objectifs et à établir un plan bien défini d'avancement professionnel », a déclaré Dianne Hunnam-Jones, présidente d'Accountemps au Canada. « Le perfectionnement professionnel n'est pas possible dans un état d'isolement. Prévoyez une rencontre avec votre gestionnaire, qui peut vous aider à identifier de nouveaux défis et de nouvelles occasions qui correspondent à vos objectifs, ainsi que vous donner accès aux ressources dont vous avez besoin pour les atteindre. »

Accountemps offre cinq conseils pour établir -- et atteindre -- des objectifs professionnels :

Retirez-vous pour vous recentrer. Vous ne pourrez pas établir vos objectifs pendant une pause-café ou dans un bureau très occupé. Éloignez-vous des distractions pour pouvoir bien réfléchir à votre emploi actuel et au cheminement de carrière qui vous intéresse. Soyez précis. Identifiez un petit nombre d'objectifs auxquels vous pourrez vous attaquer en même temps. En décidant de vos objectifs, veillez à ce qu'ils soient précis, quantifiables, réalistes et réalisables en temps opportun. Établissez toujours une échéance afin de vous permettre de rester sur la bonne voie. Pensez loin, puis reculez. Commencez par la destination, puis travaillez à rebours. Déterminez d'abord vos objectifs à long terme, puis établissez une série de tâches plus petites afin de vous aider à les atteindre. Sollicitez l'aide de votre gestionnaire. Les employeurs veulent que leurs employés réussissent sur le plan professionnel et qu'ils connaissent la satisfaction au travail. Faites équipe avec votre patron pour établir des objectifs qui correspondent aux objectifs du service et de l'entreprise, puis discutez de cheminements de carrière et des prochaines étapes au cours de vos réunions régulières. Mettez-les par écrit. Consignez vos objectifs quelque part, de façon à pouvoir les réviser régulièrement et vous en tenir responsable. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à vous assurer que le travail que vous réalisez correspond à vos objectifs.

Au sujet du sondage

Le sondage a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 350 Canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des bureaux.

Au sujet d'Accountemps

Accountemps, une société de Robert Half, est le premier et le plus important service de dotation en personnel temporaire, en comptabilité, en finance et en tenue de livres dans le monde. L'entreprise compte plus de 325 bureaux répartis à travers le monde. D'autres ressources, y compris des services de recherche d'emploi en ligne, sont accessibles à roberthalf.ca/fr/accountemps. Suivez @RobertHalf_CAFR sur Twitter ou consultez notre blogue au roberthalf.ca/fr/blogue pour obtenir d'autres conseils sur le milieu de travail et pour suivre les tendances de l'embauche.

SOURCE Accountemps

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 10:45 et diffusé par :