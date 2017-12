La ministre Lebouthillier renforce les services gouvernementaux pour les petites entreprises







GRANBY, QC, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnait l'importance des petites entreprises, car elles participent directement à la croissance économique des collectivités et favorisent la création d'emplois pour la classe moyenne.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui l'expansion à l'échelle nationale du service d'agent de liaison. Ce service permet aux petites entreprises au Canada d'obtenir de l'aide pour comprendre et respecter leurs obligations fiscales grâce à une approche fondée sur l'éducation.

Dès maintenant, les petites entreprises peuvent obtenir gratuitement de l'aide en personne d'un agent de liaison de l'Agence. Ce service est conçu pour aider les petites entreprises à respecter d'entrée de jeu leurs obligations fiscales afin qu'ils continuent de contribuer à la prospérité de l'économie et à la croissance de la classe moyenne.

Dans le cadre de l'engagement de la ministre Lebouthiller d'offrir des services axés sur le client, l'ARC acceptera désormais les demandes des petites entreprises non constituées en société de partout au Canada qui veulent avoir la visite d'un agent de liaison. Auparavant, toutes les visites étaient menées à l'initiative de l'ARC. Les groupes ou associations de petites entreprises peuvent aussi demander une séance d'information en présence d'un agent de liaison de l'ARC.

Pour bénéficier de ce nouveau service, allez à la page du Service des agents de liaison.

Citations

« Ayant été propriétaire d'une petite entreprise, je connais personnellement certains des défis qu'ils doivent relever. L'expansion du service d'agent de liaison à l'échelle nationale permettra de continuer à assurer la prospérité des petites entreprises canadiennes qui contribuent positivement au développement de nos communautés et à la création d'emplois pour la classe moyenne.»

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Les petites entreprises jouent un rôle essentiel partout au pays en assurant des emplois aux Canadiens et en renforçant l'économie locale. Le fait d'étendre ce service en personne à l'ensemble du Canada permettra aux petites entreprises d'avoir un accès plus facile et rapide à l'information sur l'impôt et les prestations dont ils ont besoin. »

- Kamal Khera, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

« Il est essentiel de favoriser le développement des petites entreprises dès leur début en les accompagnants et en les renseignant, notamment à propos de leurs obligations fiscales. J'encourage les nouvelles petites entreprises à s'informer sur ce nouveau service gratuit. »

- M. Éric Tessier, directeur, développement industriel, Granby Industriel

Faits en bref

Le service d'agent de liaison, lancé en avril 2014 en tant que projet pilote, est devenu un an plus tard en avril 2015 un programme permanent. En novembre 2016, l'ARC a mené le projet pilote de l'option « sur demande » dans les régions du Grand Toronto et de Montréal.

Depuis le lancement de l'initiative, plus de 22 000 petites entreprises ont profité d'un soutien gratuit en personne et d'une formation qui les ont aidés à comprendre pleinement leurs obligations fiscales. Ces visites ne sont pas des vérifications et ne donnent pas lieu à l'établissement de nouvelles cotisations.

L'Agence compte plus de 130 agents de liaison dans l'ensemble du Canada qui sont prêts à aider les petites entreprises à bien remplir leurs obligations fiscales.

Liens connexes

Soyez branché

Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada :

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan ;

; suivez-la sur LinkedIn ;

; abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube .

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 10:32 et diffusé par :