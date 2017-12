Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec octroie près de 6,8 M$ pour le remplacement de conduites d'eau à Sherbrooke







SHERBROOKE, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures d'eau de la Ville de Sherbrooke et d'assurer ainsi la pérennité des services publics aux citoyens.

Le député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, et le député de Saint-François, M. Guy Hardy, annoncent une importante aide financière de près de 6,8 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec pour le remplacement de conduites d'eau à Sherbrooke.

Citations :

« Je me réjouis du soutien financier accordé par notre gouvernement à la réalisation de ce projet d'infrastructures d'eau à Sherbrooke. Il s'agit d'un investissement qui aura des effets bénéfiques sur l'environnement tout en générant des retombées sur le plan économique local et régional. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis fier de soutenir cette belle collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke. Ces efforts combinés permettront aux citoyens de la circonscription de Saint?François de bénéficier d'infrastructures d'eau potable saines. Ensemble, nous continuerons de travailler pour offrir à nos concitoyennes et à nos concitoyens des milieux de vie agréables et prospères. Ces investissements sont aussi majeurs et porteurs de retombées en faveur de l'économie, du développement, de la vitalité, et de la qualité de vie des citoyens de la circonscription de Saint?François. »

Guy Hardy, député de Saint?François

« Le gouvernement du Québec investit dans toutes les régions pour assurer leur vitalité et leur développement. Il s'agit d'une priorité qui se traduit notamment par un soutien aux municipalités dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Grâce à l'importante sommes octroyée dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, Sherbrooke peut offrir à sa population des infrastructures solides, que ce soit sous ses grandes artères ou dans des quartiers résidentiels qui en avaient bien besoin. »

Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Faits saillants :

Le projet vise le remplacement de plus de 4 300 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sous plusieurs tronçons de rue, dont la rue des Érables et une bretelle de l'autoroute 610.

L'aide financière de 6 787 360 $ provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet 1.5 qui permet aux municipalités du Québec de réaliser des travaux de réhabilitation ou de remplacement de conduites d'eau potable et d'égout.

Cette aide s'ajoute à celles totalisant plus de 8,3 millions de dollars octroyées en 2016 pour des travaux similaires.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des dix prochaines années.

Liens connexes

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet 1.5, consultez la section Infrastructures du site du MAMOT : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-1/

Plan québécois des infrastructures 2017-2027 : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf

