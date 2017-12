HEMA ouvre ses premières boutiques en Autriche







AMSTERDAM, December 4, 2017 /PRNewswire/ --

HEMA prévoit d'ouvrir deux magasins dans le centre de Vienne, la capitale autrichienne, au printemps 2018. La chaîne de boutiques entend en ouvrir d'autres à Vienne dans le courant de l'année prochaine.

Grâce au succès des magasins HEMA dans les grandes villes allemandes de Cologne et de Francfort, HEMA voit dans l'ouverture de nouvelles boutiques dans la capitale autrichienne une étape logique de son développement international. La société ciblera Vienne en premier lieu, mais étudie également la possibilité d'ouvrir des boutiques dans plusieurs autres grandes villes du pays.

Expansion soutenue en Europe

Le développement international d'HEMA s'accélérera l'an prochain. La chaîne de boutiques prévoit d'ouvrir environ 35 nouveaux magasins à l'étranger, en 2018. HEMA a récemment ouvert sa boutique phare sur Tottenham Court Road à l'extrémité d'Oxford Street, dans le centre de Londres. Les magasins nouvellement ouverts dans les villes allemandes de Cologne et, plus récemment, de Francfort, connaissent également un vif succès et HEMA prévoit d'ouvrir de nouvelles boutiques à Stuttgart et dans plusieurs autres grandes villes d'Allemagne, début 2018. En Espagne et au Royaume-Uni, HEMA étudie les possibilités d'ouverture dans d'autres villes, en dehors de Barcelone, Madrid et Londres.

HEMA bien accueilli au niveau international

HEMA est très bien accueilli au-delà de son marché intérieur. Les clients sont éblouis par le design coloré et positif, la qualité et la grande valeur des produits HEMA. Les biens ménagers sont la catégorie la plus demandée dans nos magasins à l'étranger. Des produits néerlandais originaux et typiques, comme les gaufres au sirop et le gâteau au gingembre, mais aussi des articles de saison comme les lettres en chocolat et les pains d'épices aux noix, sont autant de raisons notables pour lesquelles ses clients étrangers reviennent dans ses boutiques. Les clients étrangers d'HEMA sont relativement jeunes (plus de 50 % ont moins de 34 ans) et suivent HEMA sur les médias sociaux. À titre d'exemple, en France, HEMA compte presque quatre fois plus de suiveurs que Carrefour sur Instagram.

À propos d'HEMA

Depuis 1926, HEMA facilite et égaye la vie de ses clients. Les produits HEMA sont réputés pour leur grande qualité et leur design soigné, à prix concurrentiels. Nous plaçons nos clients au coeur de tout ce que nous entreprenons. HEMA dispose de 30 000 produits et services sous marque propre, de plus de 700 magasins dans sept pays et compte plus de 11 000 collaborateurs (hors franchisés).

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 10:37 et diffusé par :