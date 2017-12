iA Groupe financier renforce son offre de fonds distincts mondiaux







QUÉBEC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier lance aujourd'hui quatre nouveaux fonds mondiaux, ainsi qu'une famille de cinq portefeuilles indiciels mondiaux. L'entreprise s'est alliée aux firmes de grande renommée que sont Forstrong Global Asset Management et Fidelity Investments afin de bonifier son offre des quatre nouveaux fonds distincts mondiaux suivants :

Fonds Diversifié mondial revenu fixe (Forstrong);

Fonds Diversifié mondial actions (Forstrong);

Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial;

Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré.

Fonds Forstrong

Forstrong Global Asset Management est membre de iA Groupe financier depuis 2013. Tyler Mordy, président et chef de la direction de Forstrong, agit à titre de gestionnaire de portefeuilles principal. Monsieur Mordy est avantageusement reconnu en tant que gestionnaire innovateur dans l'élaboration et la gestion de fonds négociés en bourse (FNB).

« Ces nouveaux fonds représentent un excellent complément à un portefeuille en favorisant une exposition mondiale et permettent ainsi de gérer les risques d'un point de vue global », mentionne Manon Gauthier, vice?présidente principale, Épargne et retraite individuelles. Tyler Mordy assure une diversification stratégique des portefeuilles en analysant les occasions de croissance et de revenu à l'intérieur d'une vaste gamme de classes d'actif, de secteurs, de pays et de devises.

En plus des deux nouveaux fonds offerts par iA Groupe financier, rappelons que Forstrong gère aussi le Fonds Diversifié mondial (Forstrong).

Fonds Fidelity

La gamme de fonds de iA Groupe financier se bonifie également de deux nouveaux fonds mondiaux gérés par Fidelity Investments, soit les fonds Fidelity Revenu mensuel mondial et Fidelity Actions mondiales - Concentré.

Les gestionnaires de portefeuilles principaux, Geoff Stein et David Wolf, apportent une solution mondiale clé en main avec le Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial. Celui-ci offre une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe et un accès à des classes d'actif auxquelles un particulier peut difficilement accéder.

Du côté du Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré, Patrice Quirion construit un portefeuille concentré, c'est?à?dire constitué de ses principaux titres de prédilection. Avec l'ajout de ces deux nouveaux fonds, Fidelity fait grimper à sept le nombre de ses fonds proposés par l'entremise de iA Groupe financier.

Fonds Indexia

iA Groupe financier lance également les fonds Indexia, une nouvelle famille de cinq portefeuilles indiciels mondiaux à faible coût. Ces fonds sont constitués d'indices boursiers reconnus et s'adressent à tout type d'investisseurs : prudent, modéré, équilibré, croissance et audacieux.

Les nouveaux fonds Indexia offrent un ratio de frais de gestion de 1,95 % (pour la série Classique 75/75 du produit Programme Épargne et Retraite IAG) et une gestion passive avec rééquilibrage mensuel.

« Il s'agit de solutions additionnelles mises de l'avant par iA Groupe financier afin de bien répondre aux besoins des conseillers et de leurs clients dans l'atteinte de leurs objectifs d'épargne », indique Manon Gauthier.

Au total, les neuf nouveaux fonds mondiaux sont offerts pour investissement dès maintenant dans les séries Classique 75/75 et 75/100 du Programme Épargne et Retraite IAG (y compris dans les séries Prestige qui proposent une tarification préférentielle aux investisseurs possédant un niveau d'actif supérieur).

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 10:48 et diffusé par :