Début de travaux importants au bloc opératoire du Centre de santé de Chibougamau







CHIBOUGAMAU, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné du député d'Ungava, monsieur Jean Boucher, a annoncé aujourd'hui que des travaux importants seront réalisés dès janvier au bloc opératoire du Centre de santé de Chibougamau, une installation du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James. Le projet permettra de moderniser les aménagements intérieurs et les salles du bloc opératoire et de mettre aux normes actuelles plusieurs de ses composantes.

« Ces travaux s'inscrivent directement dans la foulée des actions gouvernementales visant à offrir les meilleures infrastructures possible en matière de soins de santé et de services sociaux, partout au Québec. À la suite de ces travaux d'envergure, le Centre de santé de Chibougamau profitera de locaux plus vastes, modernes et fonctionnels, au bénéfice des usagers qui doivent y subir une chirurgie et du personnel qui y oeuvre. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fier que les citoyens de Chibougamau et des environs puissent bénéficier de ces nouvelles installations et que les équipes de professionnels de la santé aient quant à eux accès à un environnement de travail plus fonctionnel et convivial. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à faire avancer ce projet, et qui participeront à sa réalisation au cours de la prochaine année. »

Jean Boucher, député d'Ungava

Le projet permettra le réaménagement et la mise aux normes de deux salles d'opération, de la réserve stérile, de la salle de réveil et de la salle d'endoscopie. Des travaux seront également réalisés pour mettre à niveau divers systèmes électromécaniques, notamment les systèmes de ventilation et d'éclairage.

Sur le plan financier, le projet bénéficiera d'un financement global de 4,8 M$, qui comprend l'octroi d'un montant de 3,3 M$ provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour sa part, le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James financera le projet à hauteur de 1,5 M$.

Les travaux débuteront en janvier et la livraison des nouveaux locaux est prévue pour septembre 2018.

Rappelons que des travaux, à hauteur de 400 000 $ et entièrement financés par l'établissement, avaient déjà été réalisés en 2016. Les améliorations ont notamment permis le réaménagement des espaces de bureaux et de vestiaires ainsi que la mise aux normes de l'unité de retraitement des endoscopes.

