Destination Canada signe un protocole d'entente avec Sina Weibo, le géant des médias sociaux chinois, pour promouvoir le Canada auprès des voyageurs chinois







VANCOUVER, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Destination Canada, l'organisme national de marketing touristique du Canada, a conclu un protocole d'entente avec Sina Weibo, un des sites de médias sociaux les plus populaires de Chine. Cette décision stratégique nous donnera accès aux 80 % de voyageurs chinois qui utilisent Internet pour planifier leurs voyages, afin de mettre en valeur les produits touristiques canadiens auprès des voyageurs chinois potentiels.

Ce cadre de partenariat stratégique augmentera considérablement la visibilité du Canada dans le marché chinois, deuxième principale source de recettes touristiques pour l'économie canadienne. En vertu de l'accord, Sina Weibo fournira à Destination Canada l'accès aux ressources et aux données analytiques liées à ses influenceurs, de sorte que nous pourrons personnaliser nos campagnes et nous adresser au nombre croissant de voyageurs de la génération Y. L'accord prévoit en outre la mise sur pied d'un comité de coopération stratégique qui examinera les diverses façons dont Destination Canada et Sina Weibo peuvent maximiser la visibilité du pays durant l'Année du tourisme Canada?Chine, en 2018.

De janvier à septembre 2017, le nombre d'arrivées de voyageurs chinois au Canada avait déjà atteint 557 178. La forte croissance économique, l'essor de la classe moyenne et l'amélioration de l'accès aérien sont de bon augure pour ce marché.

« Cet accord est une nouvelle étape importante dans le renforcement des liens entre nos deux pays au moyen du tourisme, affirme l'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme. Alors que nous nous préparons à l'Année du tourisme Canada-Chine en 2018, nous travaillons à promouvoir des échanges culturels accrus, des liens interpersonnels plus étroits et un plus grand nombre de voyages au Canada, ce qui aidera à créer des emplois de qualité pour la classe moyenne partout au pays. »

« Pour nous faire entendre dans un marché aussi vaste que la Chine, nous avons besoin d'une stratégie appuyant un marketing numérique ininterrompu, affirme David F. Goldstein, président-directeur général de Destination Canada. Sina Weibo est un puissant outil qui nous donne la possibilité de communiquer directement avec nos consommateurs cibles : les voyageurs chinois hyperconnectés. »

Les faits en bref

Destination Canada a lancé son compte Sina Weibo en 2010 et possède maintenant près d'un million d'adeptes. Depuis son arrivée sur cette plateforme, Destination Canada entretient des relations solides avec Sina Weibo et Sina.com, un portail chinois de premier plan, consulté par plus de 500 millions d'utilisateurs.

Sina Weibo, un des sites de médias sociaux les plus populaires de Chine, compte plus de 376 millions d'utilisateurs par mois et attire 30 % des utilisateurs d'Internet dans le monde.

En 2014, Alibaba, le géant du commerce électronique qui possède une participation de 31 % dans Sina Weibo, a créé le système Weibo Payment pour les achats en ligne.

Les voyageurs chinois peuvent consulter le site Web de l'Année du tourisme Canada-Chine pour en savoir davantage.

À propos de Destination Canada

Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires de l'industrie canadienne du tourisme, Destination Canada crée des campagnes de marketing conçues pour mettre en valeur ce que notre pays a de mieux à offrir. Destination Canada fournit également à ses partenaires des données de recherche et des renseignements sur l'industrie, ce qui leur donne ainsi les moyens d'optimiser leurs activités. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.destinationcanada.com, ou suivre @DestinationCAFR et @Explorezsansfin sur Twitter.

À propos de Sina Weibo

Sina Weibo est l'un des sites de médias sociaux les plus populaires de Chine. Utilisé par bien au-delà de 30 % des usagers d'Internet, sa pénétration du marché se compare à celle de Twitter. Lancé en 2009, Sina Weibo compte maintenant 376 millions d'utilisateurs actifs chaque mois (contre 330 millions d'utilisateurs dans le monde pour Twitter), ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à l'an dernier. La plateforme est devenue une source d'actualités, la plupart des journaux et des chaînes de télévision y ayant maintenant une présence auprès de millions d'abonnés. En 2014, le géant du commerce électronique Alibaba, qui détient une participation de 31,4 % dans Sina Weibo, a aidé la plateforme à accroître ses capacités de commerce électronique avec l'introduction de « Weibo Payment », qui permet aux utilisateurs de faire des achats en ligne au moyen du service. L'an dernier, en constatant la popularité grandissante de la diffusion vidéo continue en direct, Sina Weibo a lancé sa propre application de diffusion en direct, Yoshiro, surnommé « Yi », qui est maintenant largement reconnue comme l'une des plus importantes applications du genre en Chine.





