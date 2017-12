Ouverture de la première expérience cinématographique D-BOX en réalité virtuelle au Canada ce jeudi au cinéma Scotiabank Theatre Ottawa







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 déc. 2017) - Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial dans le secteur du divertissement immersif, et Cineplex Divertissement (TSX:CGX), importante société de divertissement et de médias, sont heureuses d'annoncer que la toute première expérience cinématographique D-BOX en réalité virtuelle (RV) sera présentée au grand public ce jeudi 7 décembre.

Cette première aura lieu dans l'espace D-BOX récemment aménagée pour la RV dans le hall du complexe Cineplex Scotiabank Theatre Ottawa. Grâce à ses 10 fauteuils intégrant les technologies évoluées de la RV et du mouvement D-BOX, cette salle fera le bonheur des petits et des grands.

Pour inaugurer la salle, on présentera en première Raising a Rukus, un film d'animation en RV unique en son genre créé et produit par The Virtual Reality Company (VRC). L'histoire, qui fait honneur aux grandes traditions narratives cinématographiques et qui est enrichie par le pouvoir immersif de la RV et de la technologie de D-BOX, entraîne les spectateurs dans une série d'aventures fantastiques mettant en vedette deux jumeaux chamailleurs et Rukus, leur chien espiègle. Grâce à la technologie de pointe, ce divertissement interactif permet aux cinéphiles de choisir le personnage dont ils souhaitent vivre les aventures.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette nouvelle réalisation et impatients de voir comment le public réagira durant cette expérience cinématographique en RV, a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. En combinant notre technologie de mouvement éprouvée au récit de Raising a Rukus, nous avons contribué à créer un divertissement familial absolument inédit. »

« En tant que destination de divertissement privilégiée au Canada, nous nous efforçons sans cesse d'offrir à notre clientèle des expériences exceptionnelles, a affirmé Daniel Séguin, vice-président des opérations de Cineplex pour l'Est canadien. Cette expérience cinématographique D-BOX en VR est un bel exemple des efforts que nous déployons en ce sens. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat durable avec D-BOX, lequel nous permet aujourd'hui de participer à ce lancement formidable. »

Les billets sont en vente à la billetterie du cinéma Cineplex Scotiabank Theatre Ottawa, situé au 2385, City Park Drive, à Gloucester (Ontario). Raising a Rukus est seulement disponible en version anglaise pour le moment. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à Cineplex.com/VR.

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Technologies D-BOX crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX est une entreprise canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine).

CINEPLEX DIVERTISSEMENT

Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex (TSX:CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. En tant qu'exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus innovateur au Canada, Cineplex accueille plus de 75 millions d'invités dans son réseau de 163 cinémas répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming.com). L'entreprise exploite aussi la toute nouvelle destination de restauration et de divertissement de choix au pays (The Rec Room), et ouvrira en outre de nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), de même que des complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans des communautés partout au pays. Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme possédant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. De plus amples renseignements sont fournis sur le site Cineplex.com.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 10:33 et diffusé par :