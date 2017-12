Green Shield Canada lance un programme de santé mentale numérique unique en son genre







TORONTO, 04 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce mois-ci, Green Shield Canada (GSC) lance un programme unique et sur mesure axé sur la prévention des problèmes de santé mentale, et elle donne accès à ce programme numérique à tous les membres du régime tout à fait gratuitement. Pourquoi? Depuis deux ans, GSC constate une tendance inquiétante au pays : celle qui consiste à recourir d'emblée aux antidépresseurs comme traitement de première intention des problèmes de santé mentale. Certes, les données probantes à l'appui du traitement de la dépression grave par des antidépresseurs sont convaincantes. Cela dit, les données sur les demandes de règlement reçues par GSC témoignent du fait que ces médicaments sont aussi massivement prescrits aux patients atteints d'une dépression de moindre intensité et que ces derniers ne suivent pas toujours leur traitement. Une étude publiée dans la revue Innovations in Clinical Neuroscience le confirme : environ 50 % des patients ne prennent pas ces médicaments de la manière prescrite, pour diverses raisons.



GSC a depuis toujours la conviction qu'il doit exister des stratégies plus efficaces et fondées sur des données probantes pour aider les Canadiens à prendre en charge leur santé mentale; c'est l'une de ces stratégies qu'elle présente aujourd'hui.

C'est un fait : tous les humains traversent des périodes difficiles à certains moments de leur vie. Et il est prouvé qu'en pratiquant la pleine conscience, une personne acquiert les outils et les techniques qui l'aideront à mieux s'en tirer dans les moments pénibles. Idéalement, le développement de ces compétences fera en sorte que la personne n'aura pas à se tourner vers le système de santé pour régler ses problèmes de santé mentale, lequel peine à répondre aux besoins de tous les patients et à adopter des pratiques exemplaires dans le traitement des maladies mentales. C'est là qu'entre en scène le Programme de pleine conscience de GSC, une initiative mise au point de A à Z au cours de la dernière année en partenariat avec des spécialistes canadiens de la pleine conscience. « Les données dont on dispose en témoignent : les gens se disent de plus en plus stressés et anxieux », déclare Peter Gove, responsable de l'innovation en santé de GSC. « Plusieurs études confirment que la formation sur la pleine conscience aide à mieux composer avec le stress, l'anxiété, la douleur chronique et la dépression. Bon nombre de grandes entreprises mettent au point des programmes de pleine conscience très élaborés à l'intention de leur personnel. Nous croyons qu'en proposant un programme de formation sur la pleine conscience de qualité supérieure à un public encore plus vaste, nous contribuerons de façon significative à l'amélioration de la santé mentale et physique des Canadiens. »

Le Programme de formation sur la pleine conscience de GSC sera accessible sans frais à tous les membres du régime de GSC, en ligne et par l'intermédiaire de leur appareil personnel. Ce programme, qui est hébergé sur le portail santé ChangerpourlavieMD de GSC, est le premier programme numérique de prévention des maladies mentales dans l'industrie de l'assurance. De même, le portail Changerpourlavie est le premier portail axé sur l'éducation en santé de l'industrie à offrir des points et des récompenses aux membres du régime de GSC pour leur participation assidue au programme. Pour souligner le lancement du Programme de formation sur la pleine conscience, GSC promet d'ailleurs des points supplémentaires aux membres du régime qui suivront les six séances du programme. De plus, un grand prix sera offert à l'un des participants au début de 2018.

« Notre objectif est multiple », explique David Willows, chef de l'innovation et du marketing de GSC. « Nous voulons d'une part que les membres du régime puissent accéder facilement à de l'information et à de la formation qui les aideront à mieux prendre soin de leur santé mentale. D'autre part, en tant qu'entreprise à vocation sociale, nous avons pour mission de mettre au point des innovations qui, nous l'espérons, influenceront le système de santé dans son ensemble et aideront tous les Canadiens à améliorer leur santé.

« Cette initiative a aussi une composante médicale et économique pratique », fait valoir M. Willows. « Le recours massif aux antidépresseurs comme traitement de première intention ne rend pas service aux patients, et par le fait même, l'inefficacité du traitement cause le gaspillage de précieuses ressources financières dans le système de santé. Pour que nos régimes de garanties de soins de santé demeurent viables dans un contexte marqué par l'augmentation du coût des soins de santé, nous devons tous nous employer à trouver des solutions préventives et fondées sur des données probantes pour régler les problèmes de santé mentale à la racine. Nous sommes heureux que GSC puisse apporter sa contribution pour résoudre quelques-unes de ces difficultés. »

