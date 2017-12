Le premier ministre Justin Trudeau accueille l'Année du tourisme Canada-Chine







BEIJING, Chine, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a visité aujourd'hui le siège social de Sina Weibo, une grande entreprise du domaine des médias en ligne située à Beijing, en Chine, où il a fait la promotion du Canada en tant que destination de choix pour les touristes chinois. Accompagné de jeunes Chinois, il a également souligné les célébrations qui auront lieu en 2018 dans les deux pays au cours de l'Année du tourisme Canada-Chine.

Le Canada et la Chine entretiennent de forts liens culturels et interpersonnels depuis longtemps. La hausse des visites touristiques entre les deux pays permettra d'approfondir notre relation commerciale et de créer de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens, tout en faisant croître notre classe moyenne au cours des années à venir.

Le gouvernement travaille de près avec les entreprises et les communautés canadiennes pour s'assurer qu'elles seront prêtes à accueillir un plus grand nombre de touristes chinois au cours de l'Année du tourisme Canada-Chine, et par la suite.

L'année prochaine, des événements et des célébrations qui mettent en valeur les cultures canadiennes et chinoises auront lieu dans les deux pays. Le premier ministre a également annoncé que le Canada sera l'hôte des cérémonies de clôture de l'Année du tourisme Canada-Chine, qui se dérouleront l'automne prochain, en Chine, et que la Chine, quant à elle, sera l'hôte des cérémonies d'ouverture qui auront lieu le printemps prochain, au Canada.

Citations

« L'Année du tourisme Canada-Chine est une occasion exceptionnelle de resserrer les liens qui unissent les populations de nos deux pays et de célébrer tout ce que le Canada et la Chine ont de meilleur à offrir au reste du monde. Elle fera croître notre secteur du tourisme, ce qui créera plus d'emplois pour les Canadiens de la classe moyenne et favorisera une croissance économique plus forte pour les communautés à travers le pays. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada et la Chine sont unis par de forts liens entre leurs populations et une longue histoire de coopération. Je suis heureuse de me joindre au premier ministre Justin Trudeau et à mes collègues, aujourd'hui, pour annoncer les prochaines étapes concernant l'Année du tourisme Canada-Chine, qui nous donnera la chance unique de faire connaître la culture riche, les divertissements fantastiques et les expériences inoubliables que nos deux pays ont à offrir. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires chinois afin de créer des expériences mémorables qui pousseront les visiteurs à revenir souvent au Canada. »

-- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits saillants

La Chine figure parmi les marchés touristiques qui connaissent la croissance la plus rapide pour le Canada, et elle est également notre troisième plus importante source de touristes. Près de 610 000 touristes chinois ont visité le Canada en 2016, ce qui constitue une augmentation annuelle moyenne de plus de 20 p. 100 depuis 2011, et on estime qu'ils y ont dépensé 1,25 milliard de dollars. On s'attend à ce que ce nombre augmente considérablement au cours des quatre prochaines années.

Plus de 5 p. 100 de la population du Canada est d'origine chinoise, et le mandarin et le cantonais sont respectivement les troisième et quatrième langues les plus parlées au Canada.

