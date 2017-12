Nexen Tire fournit les pneus d'origine du Porsche Macan







Nexen Tire va fournir le pneu ultra hautes performances (UHP) N'FERA RU1 pour le Porsche Macan en première monte

SÉOUL, Corée du Sud, le 4 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Nexen Tire, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneus, a annoncé avoir commencé à fournir des pneus d'origine (OE) au constructeur de voitures de sport Porsche, et ce pour la deuxième fois. Le pneu choisi, N'FERA RU1, est destiné au SUV de luxe compact de Porsche, le Macan, et fourni dans les tailles 235/55R19 101Y et 255/50R19 103Y.

Présenté comme un pneu UHP optimisé pour la conduite sportive, N'FERA RU1 a déjà été fourni à Porsche pour son SUV de luxe, le Cayenne. En termes d'expérience de conduite sportive, le N'FERA RU1 offre une stabilité en courbe et un comportement sportif incomparables pour une conduite à grande vitesse. Il est également équipé de la technologie 3D-Nano Grip, qui maximise la capacité de freinage des véhicules de sport à haute vitesse. Le pneu présente également un câble aramide hybride et un composé spécial de bourrage sur tringle qui améliorent la stabilité de conduite.

N'FERA RU1 a remporté neuf prix de design en Europe, en Amérique et en Asie, y compris les Red Dot Design Awards 2017 et le Good Design Award au Japon, ce qui atteste du design d'excellence de Nexen Tire. Le fait de fournir des pneus d'origine démontre également la haute qualité et les normes élevées qu'applique Nexen Tire pour fournir des pneus optimisés pour les véhicules hautement performants.

« Nous sommes ravis de fournir des pneus d'origine à Porsche, un fabricant de voitures de sport qui se distingue par une qualité et un design véritablement exceptionnels », a déclaré Travis Kang, PDG de Nexen Tire. « Nous cherchons continuellement à améliorer la qualité et la technologie des produits de Nexen Tire et à équiper en première monte de plus en plus de constructeurs automobiles mondiaux. Avec notre nouvelle usine de production tchèque qui sera opérationnelle très bientôt, nous serons mieux à même de fournir des pneus d'origine répondant aux besoins des constructeurs automobiles européens. »

Nexen Tire produit chaque année 42 millions de pneus destinés aux voitures de tourisme, aux SUV et aux camions légers en utilisant des technologies de pointe et en offrant une uniformité, une qualité et une conception sans égales. Nexen Tire fournit actuellement des pneus d'origine à plus de 20 constructeurs automobiles mondiaux en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Europe.

À propos de Nexen Tire

La société Nexen Tire, fondée en 1942, est un fabricant mondial de pneus dont les bureaux principaux se trouvent à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus affichant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire collabore avec 491 concessionnaires dans 141 pays à travers le monde (juillet 2015) et possède trois usines de production, deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une en Chine (Qingdao). Une autre usine à Zatec, en République tchèque, sera opérationnelle d'ici 2018. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux voitures de tourisme, aux SUV et aux camions légers en s'appuyant sur des technologies de pointe et un design d'excellence. La société fabrique également des pneus ultra hautes performances qui reposent sur des technologies avancées. Nexen Tire fournit des pneus d'origine à des constructeurs automobiles mondiaux provenant de divers pays du monde. En 2014, la société a réussi un exploit remarquable en devenant le premier fabricant de pneus du monde à remporter les quatre plus prestigieux prix mondiaux de design. Pour en savoir plus, visitez le site : http://www.nexentire.com.

