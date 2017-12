Déclaration de la ministre Carolyn Bennett au sujet de la deuxième campagne des Fêtes #LecturesAutochtones







TORONTO, le 3 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Les histoires ont le pouvoir de nous transporter ailleurs, de nous faire voir le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre, et d'attiser la passion du changement. Tout au long du mois de décembre, je vous invite à vous installer confortablement avec vos enfants pour lire des livres d'auteurs autochtones canadiens inspirants. Leurs récits nous permettent d'en apprendre davantage sur les cultures et l'histoire des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Tous les Canadiens peuvent jouer un rôle dans la réconciliation pendant la période des Fêtes en lisant, en prêtant et en donnant des livres d'auteurs autochtones canadiens. »

Dès maintenant et tous les jours de semaine jusqu'au 22 décembre, suivez dans les médias sociaux la ministre Bennett, qui proposera un livre inspirant destiné aux enfants ou aux jeunes adultes. Vous pouvez participer à la campagne des Fêtes #LecturesAutochtones en partageant avec vos amis et les membres de votre famille la recommandation quotidienne de la ministre ou en nous suggérant vous-même un livre.

