Autorité générale pour le divertissement : le pianiste international « Yanni » donne ses premiers concerts en Arabie saoudite

L'Autorité générale pour le divertissement (General Entertainment Authority - GEA) a annoncé que le compositeur et artiste multi-instrumentiste de renommée internationale, Yanni, se produira pour la première fois en Arabie saoudite.

Une série de six concerts aura lieu dans trois villes à travers le Royaume. Elle a démarré le jeudi 30 novembre et le vendredi 1er décembre dans la Ville économique du Roi Abdullah à Djeddah. Suivront les concerts des 3 et 4 décembre à l'université Princesse Nourah bint Abdulrahman de Riyad et, en raison de la popularité du pianiste international et de la demande du public, deux concerts supplémentaires seront donnés au Centre du Roi Abdulaziz pour la culture mondiale à Dhahran, le mercredi 6 et le jeudi 7 décembre.

La GEA a réagi à la forte demande du public saoudien, qui a fait preuve de son grand intérêt, en augmentant la capacité du site pour accueillir le grand nombre de participants et en amplifiant le nombre de billets disponibles.

La GEA a souligné que Yanni, lauréat des Grammy Awards dans la catégorie « instrumentiste et interprète le plus remarqué et le plus talentueux », jouera ses morceaux les plus incontournables et populaires devant le public saoudien, pour la toute première fois en Arabie saoudite.

En attirant ces spectacles de grand prestige, la GEA se fixe pour objectif d'offrir un programme diversifié d'actes de divertissement au public saoudien. Cet hiver, la GEA propose un calendrier de divertissement très spécial et précieux, intitulé #winter_roznamah.

La première visite de Yanni au Royaume d'Arabie saoudite fait partie de sa tournée mondiale 2017-2018 pendant laquelle il jouera tous les incontournables de sa carrière musicale qui a commencé en 1984. Ses concerts se caractérisent par leurs effets audiovisuels, puisqu'il est célèbre pour son émission de télévision « Live at the Acropolis ».

Yanni se produira pendant six spectacles de deux heures chacun, à Djeddah, Riyad et Dharan. Cette durée est en somme plus élevée que le temps moyen qu'il passe habituellement dans le cadre de toutes ses tournées musicales.

