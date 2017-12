Les Émirats arabes unis sont le premier pays arabe à remporter le statut de membre de catégorie B du Conseil de l'OMI







DUBAÏ, EAU, December 3, 2017 /PRNewswire/ --

Les Émirats arabes unis (EAU) viennent de devenir le premier pays arabe à remporter le statut de membre de catégorie B auprès du Conseil de l'Organisation maritime internationale (OMI). Cette victoire a été le résultat éclatant d'une élection où étaient en lice des candidats de 11 pays leaders dans le secteur du commerce maritime international tels que l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, le Brésil, l'Argentine, la France et l'Australie. La déclaration a été faite à l'occasion de la 30e Assemblée générale, où n'ont pas manqué les félicitations internationales pour les avantages concurrentiels des EAU qui ont permis au pays de jouer un rôle primordial dans la promotion du système maritime international et dans l'impulsion de la croissance du commerce maritime au niveau mondial.

Son Excellence (S.E.) le Dr Abdullah bin Mohammed Balheif Al Nuaimi, ministre du Développement des infrastructures et président du Conseil d'administration de l'Autorité fédérale des Transports (FTA) a transmis ses plus vives félicitations à Son Altesse (S.A.) le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis et à Son Altesse (S.A.) le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï. S.E. Al Nuaimi a souligné que cette victoire historique représente une étape importante dans la trajectoire que les EAU se forgent vers le leadership, la croissance et le développement.

S.E. Al Nuaimi a déclaré que l'adhésion remportée auprès du Conseil de l'OMI vient s'ajouter au bilan des réalisations culturelles des EAU et ouvre la voie à une nouvelle étape du leadership mondial en renforçant la contribution des EAU au développement de lois et réglementations internationales qui promouvront le commerce international, les transports et les expéditions dans le monde entier.

S.E. Al Nuaimi a attribué la victoire aux capacités avancées et aux avantages concurrentiels des EAU. Par ailleurs, il a remercié et félicité non seulement tous les pays d'avoir soutenu le dossier de candidature, mais aussi l'équipe de soutien pour son travail et ses efforts consciencieux. Cela a mis l'accent sur les efforts de collaboration entre les secteurs public et privé visant à renforcer la position des EAU sur l'échiquier mondial. Il a également remercié le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des EAU, les autorités portuaires et maritimes locales et l'équipe pour leurs efforts incessants et leurs contributions précieuses qui ont eu le plus grand impact sur cette victoire historique.

S.E. Al Nuaimi a conclu : « Les prouesses des EAU ne s'arrêtent pas là car nous comptons bien continuer à jouer un rôle compétitif dans le commerce mondial et l'économie internationale, en particulier en déployant nos efforts continus pour stimuler le développement des ports locaux avec un investissement total de 157 milliards de dirhams des Émirats arabes unis dans les années à venir ».

