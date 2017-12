Fineqia acquiert une participation en capital de l'émetteur de titres de créances IXL PremFina







Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTCPink : FNQQF) (Francfort : FNQA) est ravie d'annoncer son acquisition d'une participation minoritaire dans IXL PremFina Limited (« PremFina »), une solution primée de financement de primes d'assurances au service des courtiers en assurances, basée au Royaume-Uni.

Fineqia a fait l'acquisition des actions PremFina d'IXL Holdings, une société affiliée à Fineqia, en guise de règlement partiel d'un prêt convertible dû à la Société. Fineqia rejoint par conséquent la société japonaise Rakuten FinTech Fund, la société britannique Draper Esprit Plc, affiliée britannique de Tim Draper, investisseur Bitcoin de la Silicon Valley, Thomvest Ventures Inc, le cabinet d'investissement du Canadien Peter Thomson, Emery Capital, Rubicon Venture Capital et Talis Capital en tant qu'actionnaire de PremFina.

PremFina génère des prêts grâce au financement de primes d'assurance, rendant l'assurance plus abordable pour les clients. Les conventions de prêt peuvent être converties en titres de créance et proposées sur la plateforme Fineqia.

« Entretenir une relation capitalistique et privilégiée avec un initiateur de créances tel que PremFina nous aide à assurer un pipeline d'émissions de titres de créances en continu », a déclaré Martin Graham, président de Fineqia.

Le financement de primes est considéré comme une créance de haute qualité avec des pertes sur prêts pour l'industrie britannique de moins de 0,15 %. Cela implique le paiement initial d'une prime d'assurance à une compagnie d'assurance, au nom d'une personne ou société assurée, qui rembourse ensuite le même montant par échelons mensuels, plus des frais de financement.

PremFina fournit un financement, ainsi qu'un logiciel en tant que service, pour permettre le financement des primes par les courtiers en assurances.

Le prêt convertible de Fineqia s'élevait à 1 289 023 CDN$. Avec 342 825 $ du montant de prêt impayé convertis, IXL Holdings doit encore 946 198 $.

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTCPink : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International décide de la gouvernance institutionnelle, de la culture, des processus et des relations de la Société par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et régies. Fineqia International supervise et assure le succès global, la planification et la croissance de la Société et de toutes ses filiales. Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse : https://investors.fineqia.com/news

À propos d'IXL PremFina Ltd

IXL PremFina Ltd (Malte) est une société européenne de financement de primes d'assurance qui promeut l'inclusion financière en permettant le paiement échelonné des primes d'assurance. Sa filiale britannique PremFina Ltd fournit des lignes de financement aux courtiers en assurances et permet aussi la conclusion de conventions de crédit marquées et financées par des courtiers via son affiliée en logiciels, IXL PremFina Ltd (Royaume-Uni). Avec PremFina, les courtiers reçoivent un profit plus élevé, une plus grande autonomie et l'opportunité d'accroître la valeur à vie de leurs clients, et bénéficient de ventes croisées et incitatives de produits additionnels. Les actionnaires d'IXL PremFina comprennent les investisseurs mondiaux Rakuten Capital, Draper Esprit Plc, Thomvest Ventures, Emery Capital, Rubicon Venture Capital, Talis Capital et le fondateur de la société, Bundeep Singh Rangar. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.premfina.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives (telles que définie en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, qui portent sur des activités, des événements ou des développements que Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe et qui pourraient (ou non) se produire à l'avenir (y compris, à titre non limitatif, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle ou de la capacité à prévoir de la Société, et sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant amener les résultats réels à s'écarter sensiblement des prévisions actuelles comprennent, sans s'y limiter, son échec à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publics enregistrés auprès des autorités de réglementation pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Fineqia Limited (FRN : 757772) est un représentant désigné de Kession Capital Limited (FRN : 582160) qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

Pour tout complément d'information sur Fineqia, veuillez contacter : Karolina Komarnicka, directrice du marketing, Karolina.Komarnicka@Fineqia.com, Tél. : +44 203-500-3462, site Web : http://www.fineqia.com

