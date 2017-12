Prix d'excellence au Wireless Innovation Forum : le SVFuA reçoit le prix Technology of the Year







Le Wireless Innovation Forum a annoncé les gagnants de ses prix d'excellence annuels lors de la WInnComm 2017 (conférence du Wireless Innovation Forum sur les technologies de communications et la radio logicielle). Le SVFuA, le système de radio logicielle (SDR) pour les opérations interarmées et interalliées, développé pour les forces armées fédérales allemandes (Bundeswehr) a été récompensé en tant que technologie de l'année. Il prend en charge l'objectif du WInnForum de rendre possible l'interopérabilité au sein de la coalition. En tant que partenaire industriel principal du projet SVFuA, Rohde & Schwarz facilite cette approche avec son environnement de développement de forme d'onde.

Le prix Technology of the Year est décerné à une personne ou une organisation, sélectionnée par les membres, ayant développé un produit ou une technologie révolutionnaire dans le domaine de la radio logicielle ou cognitive.

L'objectif du projet SVFuA était de développer un système de radio logicielle (SDR) pour les forces armées fédérales allemandes, destiné à leurs opérations interarmées et interalliées. Ce projet a été accompli avec succès en juin 2016. En juin 2017, après de nombreuses années de développement conjoint, l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw) a signé un contrat avec Rohde & Schwarz pour l'achat du SVFuA. Le SVFuA donne aux forces armées allemandes tous les outils nécessaires pour créer et surtout protéger la supériorité des informations. Il assure également des interfaces avec ses alliés pendant les missions communes et pour la défense collective.

Bosco Novak, Executive Vice President de la Secure Communications Division chez Rohde & Schwarz, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir cette récompense pour notre accomplissement révolutionnaire de la part du Wireless Innovation Forum, une organisation d'experts dédiés à l'innovation technologique dans le domaine des communications dans le monde entier. Nous sommes fiers de soutenir les forces armées allemandes grâce au système SVFuA, afin d'assurer des communications tactiques de pointe, sures et interopérables. »

La plateforme radio, tout comme les formes d'onde, sont certifiées en conformité avec le WINNF accrédité par la norme SCA (Software Communications Architecture) version 2.2.2. Les certificats de conformité SCA ont été décernés par le WTD 81 (centre technique des forces armées fédérales allemandes pour l'informatique et l'électronique). Le WTD 81 est le premier laboratoire de test européen à remettre un certificat de conformité SCA et SVFuA est le premier SDR européen à obtenir la certification SCA. Le SVFuA est également le premier système SDR basé sur la norme SCA européenne qui réussisse à transporter des formes d'onde tierces. Il s'agit du premier système radio mondial à transporter des formes d'onde tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle des fournisseurs de plateforme et de forme d'onde. En tant que partenaire industriel principal du projet SVFuA, Rohde & Schwarz facilite cette approche avec son environnement de développement de forme d'onde. Le BSI (Bureau fédéral allemand pour la sécurité informatique) a déclaré que le système peut obtenir une certification jusqu'au niveau de classification nationale SECRET (GEHEIM). C'est une précondition essentielle à la certification de l'OTAN jusqu'au niveau de classification SECRET de l'OTAN. En tant que système radio à trois canaux, le SVFuA prend en charge la norme MILS (différents niveaux de sécurité indépendants). Le SVFuA prend globalement en charge l'objectif du WInnForum de rendre possible l'interopérabilité au sein de la coalition.

