Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées

OTTAWA, le 3 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées :

« La Journée internationale des personnes handicapées est un moment pour nous de célébrer les contributions que les personnes handicapées apportent à notre pays et à notre monde. C'est également une occasion d'en apprendre plus sur ce que nous pouvons faire pour que chacun soit en mesure de participer pleinement et sans obstacles à nos communautés et à nos milieux de travail.

« Le thème de cette année, Vers une société durable et résiliente pour tous, nous rappelle que les sociétés résilientes sont des sociétés inclusives. Nous devons reconnaître le leadership des personnes handicapées et travailler avec elles en vue d'éliminer les obstacles auxquels elles font face et d'atteindre les objectifs énoncés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

« Même si notre pays a accompli d'importants progrès pour faire avancer les droits des personnes handicapées, le Canada doit continuer de faire preuve de leadership et de faire activement la promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion au pays comme à l'étranger. C'est pourquoi nous investissons dans des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité 2017, qui contribuera à améliorer et à élargir l'accessibilité et les opportunités pour les personnes handicapées dans nos communautés, nos écoles, nos milieux de travail, nos installations sportives et autres.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les Canadiens ayant un handicap ou des limitations fonctionnelles à participer pleinement à leurs milieux de travail et à leurs communautés. Du mois de juillet 2016 jusqu'en février 2017, nous avons consulté des gens de partout au pays relativement au projet de loi prévu sur l'accessibilité. Nous tiendrons compte des commentaires recueillis alors que nous avançons vers le dépôt de ce projet de loi, au début de l'année 2018.

« Cette année, le 150e anniversaire de la Confédération nous a rappelé que notre diversité représente notre plus grande force. Nous en bénéficions tous lorsque les droits de chacun sont protégés, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour faire de l'inclusion une réalité.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées. Non seulement aujourd'hui, mais tout au long de l'année, je vous demande de passer à l'action et de contribuer à bâtir un monde véritablement accessible, juste et inclusif pour tous. »

