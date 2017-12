Déclaration du ministre Hehr pour la Journée internationale des personnes handicapées - Emploi et Développement social Canada







GATINEAU, QC, le 3 déc. 2017 /CNW/ - « Aujourd'hui, le Canada et le monde entier célèbrent la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies. C'est une journée pour réfléchir au chemin parcouru pour faire du Canada un pays véritablement accessible et inclusif. Nous savons toutefois qu'il nous reste encore beaucoup à accomplir. Nous célébrons cette journée en soulignant le talent et la contribution des personnes handicapées et en renouvelant avec enthousiasme notre engagement à rendre ce pays réellement accessible et inclusif.

Aujourd'hui, un Canadien sur sept déclare avoir une incapacité. Et ce nombre ne fera qu'augmenter avec le vieillissement de notre population. Ici, au Canada, nous prévoyons instaurer une nouvelle loi fédérale sur l'accessibilité qui aidera à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées dans les secteurs sous réglementation fédérale. Il n'en demeure pas moins que les personnes handicapées sont plus susceptibles d'être au chômage, de vivre dans la pauvreté et de gagner moins que les personnes non handicapées.

Dans le cadre du plan du Canada vers l'inclusion, la nouvelle loi nous rapprochera du Canada accessible que nous voulons tous. Avec le temps, cette nouvelle loi entraînera des changements réels pour les Canadiens ayant une incapacité - en tant qu'utilisateurs de services, clients, voyageurs et employés.

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies a récemment été déposé à la Chambre des communes. La Convention protège et promeut les droits et la dignité des personnes handicapées sans discrimination et sur une base d'égalité. Le dépôt devant la Chambre des communes est la prochaine étape importante et nécessaire du processus fédéral de cheminement vers l'adhésion à un traité, comme le Protocole facultatif. Cela permet au Parlement d'étudier le document et d'en discuter. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les provinces et les territoires, qui doivent appliquer leurs propres processus internes avant de communiquer leur rétroaction sur l'adhésion.

Nous avons fait de grands progrès pour améliorer l'accessibilité pour tous les Canadiens. Ensemble, nous pouvons créer un Canada encore meilleur, où tous les Canadiens ont des chances égales de réussir, de bâtir leur vie, de suivre leurs espoirs, leurs rêves et leurs aspirations et où ils peuvent avoir une belle vie. »

