Fineqia annonce un virage stratégique en faveur des technologies blockchain

Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTCPink : FNQQF) (Frankfurt : FNQA) est ravie d'annoncer qu'elle s'apprête à adopter les technologies de registres distribués, communément appelées blockchain, dans le cadre de ses activités financières alternatives.

La focalisation des activités de Fineqia au sein du paradigme émergent des services financiers blockchain est en cours d'élaboration par sa direction grâce à un dialogue avec des organismes réglementaires, technologues, investisseurs et entrepreneurs impliqués dans des sociétés blockchain.

Dans le cadre de ce virage stratégique, la Société envisagera des investissements et acquisitions stratégiques de sociétés développant et propageant des solutions financières blockchain complémentaires aux activités fondamentales de la Société consistant à placer des titres de participation et de créance.

« Les technologies blockchain et les crypto-monnaies représentent un allié potentiellement puissant dans notre mission visant à démocratiser les services financiers », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de la société. « L'utilisation de la technologie blockchain pourrait créer des méthodes plus efficaces de transaction financière que celles utilisées aujourd'hui ».

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTCPink : FNQQF) et en Europe (Frankfurt : FNQA). Fineqia International décide de la gouvernance institutionnelle, de la culture, des processus et des relations de la Société par lesquels la Société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et régies. Fineqia International supervise et assure le succès global, la planification et la croissance de la Société et de toutes ses filiales. Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse : https://investors.fineqia.com/news

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives (telles que définie en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables) (« énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, autres que les faits passés, qui portent sur des activités, des événements ou des développements que Fineqia (la « Société ») pense, prévoit ou anticipe et qui pourraient (ou non) se produire à l'avenir (y compris, à titre non limitatif, les déclarations concernant des acquisitions et des financements potentiels) constituent des énoncés prospectifs. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes « peut », « va », « devrait », « continue », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention de », « prévoit », « projette » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires. Les énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle ou de la capacité à prévoir de la Société, et sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant amener les résultats réels à s'écarter sensiblement des prévisions actuelles comprennent, sans s'y limiter, son échec à obtenir un financement suffisant et les autres risques divulgués dans les autres documents d'information publics enregistrés auprès des autorités de réglementation pertinentes. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est publié, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés de nature prospective, sauf exigence contraire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

