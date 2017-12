/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Violence conjugale - Les municipalités alliées contre la violence conjugale se mobilisent/







MONTRÉAL, le 29 nov. 2017 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale invite les représentantes et représentants des médias au dévoilement des résultats de sa vaste campagne de sensibilisation Municipalités alliées contre la violence conjugale.

Conférence de presse





Date : Dimanche 3 décembre 2017

Heure : 10h (accueil 9h45)

Lieu : Hôtel Gouverneur

1415, rue Saint-Hubert, 6e étage, salle Sherbrooke 1

Montréal, Québec H2L 3Y9

Participant.e.s :

M me Sylvie Langlais , présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale M me Sandra Desmeules, représentante du maire de Laval , M. Marc Demers , membre du comité exécutif et conseillère municipale du quartier Concorde-Bois-de-Boulogne

Sandra Desmeules, représentante du maire de , M. , membre du comité exécutif et conseillère municipale du quartier Concorde-Bois-de-Boulogne M. Jonathan Lapierre , maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (participation par web-conférence)

, maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (participation par web-conférence) Mme Christine Black , mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord

Avec 42 maisons membres implantées à la grandeur du Québec, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale constitue un vaste réseau engagé, depuis 1979, pour le droit à l'intégrité physique et psychologique des femmes.

De par sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, le Regroupement contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale.

