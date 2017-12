Bonjour Melbourne! Air Canada inaugure le seul vol sans escale au départ du Canada







Liaison saisonnière assurée par 787 au départ de Vancouver de décembre à février; liaison assurée toute l'année à compter de juin 2018

Troisième destination du transporteur en Australie, après Sydney et Brisbane

VANCOUVER et MELBOURNE, Australie, le 2 déc.2017 /CNW Telbec/ - Le vol AC37 inaugural d'Air Canada assuré par 787 Dreamliner a quitté Vancouver le 1er décembre en fin de soirée et est arrivé dimanche matin à l'aéroport Tullamarine de Melbourne, accueilli par un salut au canon à eau. C'est ainsi qu'ont été inaugurées la seule liaison sans escale entre le Canada et Melbourne et la troisième destination d'Air Canada en Australie. Cette liaison saisonnière, actuellement assurée quatre fois par semaine jusqu'au 4 février, sera exploitée toute l'année à compter du 1er juin 2018.

« Nous sommes heureux d'accueillir nos clients à bord de nos vols sur Melbourne, notre nouvelle destination en Australie, a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada. De plus, notre liaison saisonnière sera particulièrement attrayante aux yeux des Australiens qui viennent passer des vacances hivernales au Canada et des Nord-américains qui se rendent en Australie profiter de l'été austral. Lorsque le service sera assuré toute l'année à compter de juin prochain, les voyageurs d'affaires et les vacanciers auront plus d'options pour se déplacer entre nos deux continents. Nos vols sur Melbourne s'ajoutent à nos vols quotidiens entre le Canada et Sydney et Brisbane et consolident notre position de transporteur qui offre le plus de capacité entre les deux pays. Les correspondances en toute continuité grâce aux installations de prédédouanement pour passagers en transit, combinées à notre vaste réseau intérieur et américain qui rayonne à partir de notre plaque tournante de Vancouver, positionnent cette ville comme ville-porte transpacifique privilégiée pour les voyageurs d'affaires et d'agrément entre l'Amérique du Nord et l'Australie. »

« Nous avons beaucoup de choses à célébrer à YVR ce mois-ci, a dit Craig Richmond, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Vancouver. Grâce au nouveau service d'Air Canada sur Melbourne, les voyageurs ont encore plus d'options de vols cet hiver. Nous sommes également ravis qu'Air Canada ait annoncé une liaison assurée toute l'année avec Melbourne avant le début de la liaison saisonnière. Il s'agit d'un accomplissement remarquable d'Air Canada qui traduit la volonté de notre partenaire de prendre de l'expansion à sa plaque tournante transpacifique de YVR. »

« Le service réputé d'Air Canada, le premier du genre entre Melbourne et le Canada, ouvre un accès sans précédent à l'Amérique du Nord, a affirmé Simon Gandy, chef de l'aviation à l'aéroport de Melbourne. Nous savons que les touristes canadiens en Australie sont de plus en plus nombreux et prévoyons que leur nombre augmentera de 10,2 pour cent au cours des deux prochaines années, passant de 162 000 en 2016-2017 à 179 000 en 2018-2019. C'est le moment parfait pour mettre en place ce service, et nous avons hâte d'accueillir le service assuré toute l'année à partir de juin 2018. »

Le 787-9 Dreamliner de Boeing ultramoderne d'Air Canada est doté de 30 fauteuils-lits en Classe affaires internationale, de 21 fauteuils dans la cabine Économique Privilège et de 247 sièges en classe économique, tous équipés d'un système de divertissements à bord personnel et amélioré. L'horaire des vols est établi de manière à optimiser les correspondances avec le vaste réseau nord-américain d'Air Canada, via sa plaque tournante transpacifique de Vancouver, ainsi qu'à offrir aux voyageurs à Melbourne d'excellentes options de correspondance en Australie. Les passagers de tous les vols d'Air Canada peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan. De plus, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

Vol Origine Destination Jours du vol Départ Arrivée AC037 Vancouver (YVR) Melbourne (MEL) Lun., mer., ven., sam. 22:45 9:45 + 2 jours AC038 Melbourne (MEL) Vancouver (YVR) Lun., mer., ven., dim. 11:40 7:30

