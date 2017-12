Deere & Company termine l'acquisition de Wirtgen Group







MOLINE, Illinois, 2 décembre 2017 /CNW/ - Deere & Company (NYSE : DE) a terminé l'acquisition de Wirtgen Group, le chef de file mondial de matériel de construction routière. En juin, Deere avait annoncé la conclusion d'une entente définitive en vue d'acquérir la société privée internationale.

« Wirtgen Group accroîtra la taille, l'envergure et la prestance de notre division d'équipement de construction et aidera Deere à poursuivre sa croissance mondiale », soutient Samuel R. Allen, président du conseil d'administration et chef de la direction de Deere & Company.

Wirtgen Group jouit d'une implantation mondiale en comptant environ 8?200 employés et vend des produits dans plus de 100 pays par un vaste réseau de distributeurs appartenant à la société et de revendeurs indépendants. Le portefeuille de produits de Wirtgen est complémentaire à l'offre actuelle d'équipement de construction de Deere et établit cette dernière à titre de chef de file de l'industrie dans le domaine de la construction routière à l'échelle mondiale. Wirtgen Group possède des marques de première qualité dans l'ensemble du secteur de la construction routière, dont le fraisage, la mise en oeuvre, le malaxage, le pavage, le compactage et la remise en état.

Allen indique que l'acquisition s'aligne sur la stratégie à long terme de Deere visant à élargir les secteurs de l'agriculture et de la construction, soit les deux volets commerciaux de la société affichant une croissance mondiale.

Deere & Company (www.JohnDeere.com) est un chef de file mondial qui fournit des produits et des services de pointe et qui s'est engagé à assurer le succès des clients dont le travail est lié à la terre -- ceux qui cultivent, récoltent, transforment, enrichissent et misent sur la terre pour répondre aux besoins toujours croissants en nourriture, en carburant, en hébergement et en infrastructures. Depuis 1837, John Deere a mis au point des produits innovants de qualité supérieure en s'appuyant sur une tradition d'intégrité.

