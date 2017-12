L'Imperial Springs International Forum 2017 de Guangzhou : d'anciens dirigeants politiques internationaux apportent leur clairvoyance en matière de gouvernance mondiale







GUANGZHOU, Chine, le 2 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Plus de 20 anciens responsables d'État et de gouvernement, ainsi que plus de 80 experts faisant autorité et dirigeants d'entreprise issus du monde entier se sont réunis à Guangzhou, en Chine, le 28 novembre, pour participer à l'Imperial Springs International Forum 2017. Dans le cadre de 6 formes différentes de conférences sous le thème « Refaçonner la gouvernance mondiale et les perspectives de la Chine », ils ont discuté des missions de développement des différents sujets selon le nouveau cadre de gouvernance mondiale, afin d'apporter leur clairvoyance dans la construction de la communauté d'un avenir partagé pour l'humanité.

D'anciens dirigeants politiques internationaux tels que Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations Unies, Vaira Vike Freiberga, ancienne présidente de la République de Lettonie et présidente du World Leadership Alliance-Club de Madrid, ainsi que Philip Michael Jeffery, ancien gouverneur d'Australie, ont participé au Forum. Ils considèrent tous que l'équilibre actuel des puissances mondiales a évolué, et que les défis mondiaux s'accroissent. Le renforcement et la promotion de la réforme du système de gouvernance mondiale sont devenus la tendance de l'époque.

À propos du forum, Ban Ki-moon a déclaré que l'amélioration du système de gouvernance internationale devait accroître le leadership international des grandes puissances. Bien que le monde vive une transition, le projet d'un monde meilleur ne s'est pas concrétisé. Le défi et l'obstacle du populisme ont entravé ce projet. Le terrorisme se propage. L'extrémisme violent demeure un fléau. Il nous faut travailler dur pour faire évoluer le système de gouvernance internationale.

Dans le cadre d'une discussion sur le manière de promouvoir les changements du système de gouvernance mondiale, les participants du forum ont été en mesure d'appréhender, à partir de perspectives plus proches et multiples, l'opinion de la Chine sur le nouveau concept de gouvernance internationale, de discuter de manière approfondie sur des thèmes tels que la paix, la sécurité, les échanges commerciaux, la finance et le développement durable dans le cadre du nouveau schéma de gouvernance mondiale, et d'analyser comment atteindre un développement pacifique à la fois inclusif et durable selon le nouvel ordre de gouvernance internationale.

Jenny Shipley, ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande, a déclaré lors du Forum que le sommet du G20 de Hangzhou constituait une étape majeure pour le nouveau système de gouvernance internationale. La Chine joue un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale et, dans le même temps, les économies et pays émergents connaissent d'importants changements. Les 5 nations des BRICS sont vouées à représenter une part croissante dans l'économie internationale. Le fait d'adopter le concept de gouvernance reposant sur un développement partagé et durable constituera un élément important du développement de notre propre pays et du monde entier. La communauté internationale ne doit pas renouer avec l'ancien schéma antagoniste opposant l'Orient et l'Occident.

Les participants de nombreux pays ont unanimement reconnu le rôle continu de la Chine en tant que puissance majeure responsable, qui participe activement à la réforme et à la construction d'un système de gouvernance mondiale, et qui contribue à la clairvoyance et à la force de la Chine.

Organisé conjointement par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger (APCAE) et l'Association d'amitié et d'échange australo-chinoise (ACFEA, pour Australia China Friendship and Exchange Association), l'Imperial Springs International Forum a eu lieu à trois reprises depuis son approbation par le gouvernement chinois en 2015. Grâce aux discussions sur des thèmes sensibles dans les domaines de la politique, de l'économie et de la culture, les sessions successives ont permis d'améliorer la compréhension et le consensus de toutes les parties, ainsi que de promouvoir davantage la coopération régionale et mondiale. Le Forum est devenu une plateforme majeure en Chine pour la diplomatie non gouvernementale et les échanges internationaux.

Zhou Zerong, président de l'Association d'amitié et d'échange australo-chinoise (ACFEA), a déclaré que les discours constructifs et d'initiative des invités leur avaient permis d'analyser les défis et opportunités auxquels est confrontée la gouvernance mondiale actuelle sur la base de points de vue plus nombreux, ainsi que de comprendre et de mesurer la vision et la proposition de la Chine s'agissant de sa participation à la gouvernance mondiale. Ces discours apportent également de nouveaux éclairages à la communauté internationale, en insufflant un nouvel élan à la réforme de la gouvernance mondiale. Il a souligné que l'Imperial Springs International Forum continuerait de contribuer à la promotion de la réforme de la gouvernance, à la fois en Chine et à travers le monde, pour le développement durable de l'humanité.

