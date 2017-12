Le téléviseur laser de Hisense brille au Kremlin







MOSCOU, 2 décembre 2017 /CNW/ -- Hisense, commanditaire officiel de la 2018 FIFA World Cup Russiatm (Coupe du monde 2018 de la FIFA en Russie), a vu aujourd'hui son téléviseur laser innovant et polyvalent de 100 po retransmettre en direct, au célèbre Kremlin de Moscou, le tirage final de la 2018 FIFA World Cup Russiatm. À titre de fier commanditaire, Hisense mettra en oeuvre diverses activités de marketing et de publicité à l'échelle mondiale en vue de la compétition et contribuera à faire vivre aux passionnés du monde entier toute l'action se déroulant sur le terrain.

Hisense jouissait d'une forte présence lors du tirage final, qui a permis de déterminer les groupes et les premières rencontres des 32 équipes participantes annoncées. Les gestionnaires des équipes nationales, les délégués de la FIFA et des légendes du soccer ont pris part à l'événement.

Dans le cadre d'un affichage commercial à l'intérieur du Kremlin, le plus récent produit de Hisense était en montre -- le téléviseur laser 4K par excellence sur la planète --, qui offre des contrastes, des couleurs et une définition exceptionnels ainsi qu'une technologie novatrice de X-Fusion, laquelle se sert d'une source lumineuse précise pour afficher des images plus nettes et des couleurs plus naturelles. Le produit illuminait la pièce alors qu'il affichait les résultats du tirage.

Zhu Dan, vice-président de Hisense International, ajoute : « Hisense est un chef de file dans la conception de technologie de pointe pour sa clientèle. Le téléviseur laser offre aux téléspectateurs une expérience rehaussée grâce à un écran antireflet de 100 po qui est convivial pour l'oeil. Il dispose aussi de 110 watts d'audio de qualité supérieure et des applications favorites de toute la famille par l'entremise de la fonction de télé intelligente. Lorsqu'ils assisteront à la 2018 FIFA World Cup Russiatm, les passionnés de ce sport pourront visionner les matchs grâce à la meilleure qualité d'image disponible. »

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/614288/Hisense_Laser_TV_shines_at_the_Kremlin.jpg

SOURCE Hisense

Communiqué envoyé le 2 décembre 2017 à 15:47 et diffusé par :