Huobi.pro : sélectionner un actif numérique de haute qualité et servir les utilisateurs professionnels mondiaux







SINGAPOUR, 2 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le 28 novembre, Huobi.pro a lancé TenX (PAY), DigixDAO (DGD) et Golem (GNT). Jusqu'ici, Huobi.pro a sélectionné 24 actifs de chaîne de bloc de haute qualité avec un potentiel de croissance relativement élevé et un faible risque.

Huobi.pro est positionné pour sélectionner un actif numérique de qualité et servir des utilisateurs professionnels mondiaux. A cette fin, Huobi Group a créé le Block Chain Application Institute, présentant le premier modèle d'évaluation de chaînes de blocs au monde, SMARTChain.

Faisant appel à une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives, SMARTChain repose sur cinq dimensions : stratégie, gestion, activité, fiabilité et technologie. Le modèle adopte 51 indicateurs de potentiel de croissance des actifs et 27 indicateurs de risque d'investissement. Du fait que les projets varient dans la durée, l'évaluation est dynamique et régulièrement mise à jour par le Block Chain Application Institute.

Au cours des six derniers mois, des centaines de projets d'actifs numériques nationaux et à l'étranger se sont portés candidats pour un lancement sur Huobi.pro. Exploitant le modèle SMARTChain, le Block Chain Application Institute a mené à bien l'examen et l'évaluation de plus de 200 projets et a participé aux entretiens sur le terrain pour environ 100 projets. Prenant en compte aussi bien la performance sur le marché à court terme et la stratégie opérationnelle à long terme de l'entreprise, l'Institut a pu prendre une décision définitive sur la question de savoir si et quand l'actif pourrait être coté.

Pour de plus amples informations sur le SMARTChain, visitez https://www.huobi.pro/zh-cn/smartchain/.

Huobi.pro définit des normes claires pour la cotation et la radiation des cryptomonnaies

Chaque jeton coté sur Huobi.pro doit remplir tous les critères. Dans le même temps, Huobi.Pro se réserve également le droit de radier tout jeton ou de le maintenir sur sa plateforme. Une fois qu'un jeton a été radié, Huobi.pro fera une annonce publique en ce sens et rapidement. Ainsi, ce mécanisme garantit les avantages des investisseurs et la haute qualité des actifs d'échange.

Pour plus d'informations sur la norme, visitez https://www.huobi.pro/zh-cn/coinstandard/.

Communiqué envoyé le 2 décembre 2017 à 15:14 et diffusé par :