La course aux achats, lors de la Fête des célibataires, illustre la croissance de l'industrie de l'électroménager en Chine







SHANGHAI, le 2 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le succès des marques d'électroménager, lors de la course aux achats de la dernière Fête des célibataires, est à l'image du marché florissant de l'électroménager en Chine et des possibilités qu'il représente. L'exposition Appliance & Electronics World Expo (Exposition mondiale de l'électroménager et de l'électronique ? AWE), organisée par la China Household Electrical Appliances Association (Association chinoise des appareils électroménagers) est reconnue comme étant une importante plateforme de présentation de produits haut de gamme et de technologies de pointe dans le secteur de l'électroménager. L'édition 2018 offrira une zone d'exposition inédite de plus de 130 000 mètres carrés, couvrant dix halls d'exposition.

La Fête des célibataires est un événement annuel qui a souvent opposé les entreprises nationales et étrangères. Selon le dernier rapport de JD.com sur le chiffre d'affaires global atteint au cours de la Fête des célibataires cette année, Midea, Haier et Gree, les principaux fabricants chinois d'appareils électroménagers, ont pris les trois premières places dans toutes les catégories.

D'après les statistiques publiées par Midea, la marque a généré un total de ventes de 4,5 milliards de RMB au cours de la journée du 11 novembre à partir de tous ses canaux en ligne, ce qui représente une croissance de 70 % sur un an. Dès la première heure, le 11 novembre, Midea avait déjà enregistré 1,737 milliard de RMB en ventes en ligne, dépassant ainsi la valeur totale des ventes de la journée de l'année précédente, ce qui représente une croissance de 117 % sur un an. Sharp a également réalisé plus d'un milliard de RMB lors de la vente de ses produits bruns sur tous les canaux, les téléviseurs se trouvant au sommet de la liste des meilleures ventes de JD.com?; suivent Hisense, TCL, Mi et Skyworth.

Alors que la Chine devient un marché stratégique pour l'industrie mondiale de l'électroménager et des produits électroniques, AWE, le salon le plus représentatif dans ce domaine en Chine, est devenu un gala de l'industrie et un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir et exploiter l'incroyable potentiel du marché émergent chinois.

Les entreprises nationales, parmi lesquelles Haier, Midea, Gree, Hisense, Skyworth et TCL, ainsi que des géants internationaux comme Bosch, Siemens, Samsung, GE, Panasonic, LG et Sharp, seront présents et prêts à se mesurer les uns aux autres lors de l'AWE 2018.

L'AWE 2018 attache une grande importance à l'expérience du visiteur. Le salon proposera aux visiteurs des connaissances et des expériences de première main sur des technologies et des produits de pointe couvrant les voyages intelligents, l'intelligence artificielle, le divertissement intelligent et la vie intelligente.

Les parties intéressées peuvent consulter le site Internet officiel de l'AWE sur http://en.awe.com.cn/, pour en savoir plus sur la tenue du salon. Le préenregistrement des visiteurs sera ouvert et gratuit pendant les deux prochains mois.

L'AWE 2018 se tiendra du 8 au 11 mars 2018 à Shanghai (Chine).

Contact :

Thomas Wang

+86-10-6709-3609

info@cheea.com

Communiqué envoyé le 2 décembre 2017 à 15:26 et diffusé par :