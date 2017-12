Invitation aux médias - Annonce importante concernant la santé mentale

Présente alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, annonçait la mise en place d'un programme public de psychothérapie, la présidente de l'Ordre des...

Afin d'assurer le meilleur accès possible à des services en santé mentale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, annonce un investissement de 35 M$ pour le démarrage d'un tout premier programme public de...