Lancement du projet Crédits Carbone pour les petites entreprises







QUÉBEC, le 2 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau des SADC (Société d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centre d'aide aux entreprises) est fier de dévoiler aujourd'hui son nouveau projet pilote Crédits Carbone qui vise à donner accès à environ 150 petites entreprises en région au marché volontaire du carbone.

Ce marché leur permettra d'obtenir une reconnaissance et une récompense financière pour leurs efforts de réduction de gaz à effet de serre (GES). Des avantages que ces petites entreprises ne pourraient obtenir individuellement, puisque le retour sur l'investissement ne saurait compenser leurs efforts.

« Nous savons que 72 % des émissions de GES sont produites par des petites entreprises et des organisations, alors que, contrairement aux grandes, celles-ci ne sont pas incluses dans le marché réglementé du carbone. C'est devant ce constat et grâce à leur expertise en développement durable auprès des petites entreprises que les SADC et CAE ont mis sur pied ce projet pilote», affirme le président du Réseau, monsieur Daniel Dumas.

« C'est une récompense très valorisante pour les petites entreprises, car au-delà de l'aspect monétaire, elle leur confère une position de leaders en développement durable au sein leur milieu et aussi de leur secteur d'activité. Ce sont des facteurs qui contribuent à augmenter leur compétitivité, qui les encouragent à poursuivre leurs efforts et à investir davantage en développement durable », ajoute M. Dumas.

La force du groupe, la clé de la solution

15 SADC et CAE au Québec ainsi que Solutions Will de Communauté Durable sont impliqués dans le projet. Les SADC et CAE offriront aux entreprises un accompagnement personnalisé et une aide financière leur permettant d'avoir accès à l'expertise de Solutions Will qui réalisera l'aspect plus technique de la démarche.

Notre solution consiste à regrouper plusieurs petites entreprises et à mettre en commun leurs réductions de gaz à effet de serre dans le cadre de projets qui touchent leur efficacité énergétique ou le détournement de l'enfouissement de leurs matières résiduelles. Par la suite, selon les règles du marché, ces unités carbone réduites seront vendues à des entreprises et organisations qui visent la carboneutralité.

D'ici un an, on estime que plus de 1 million d'unités carbone seront vérifiées et mises en marché. À titre d'exemple, au cours des derniers mois, sept entreprises soutenues par la SADC du Haut-Saguenay ont vendu plus de 3 300 unités carbone.

D'ailleurs, les entreprises et organisations du Québec qui souhaitent acheter des crédits carbone de chez nous sont invitées à manifester leur intérêt auprès de la SADC ou du CAE de leur région.

À propos du Réseau

Rappelons que notre Réseau est composé de 67 SADC et CAE, représentant 400 professionnels et plus de 1000 bénévoles, qui travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de leur collectivité.

Depuis 2008, ce sont plus de 1 000 entreprises qui, grâce à l'accompagnement des SADC et CAE, ont adopté des pratiques durables.

Pour connaître l'éventail des services offerts par la SADC ou le CAE de votre région : www.sadc-cae.ca

Restez branchés

Suivez le Réseau sur Facebook et Twitter @ReseauSADCCAE





SOURCE RESEAU DES SADC ET CAE

Communiqué envoyé le 2 décembre 2017 à 11:15 et diffusé par :