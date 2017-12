Les résidents de Saint Andrews verront la toiture de l'aréna remise à neuf







SAINT ANDREWS, NB, le 2 déc. 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick se sont engagés à investir dans les infrastructures locales pour veiller à ce que les familles aient accès à des services publics fiables et de grande qualité. Les investissements dans les infrastructures récréatives créent de bons emplois pour la classe moyenne, renforcent l'économie et relient les gens à leurs collectivités.



Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, John Ames, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick, et Doug Naish, maire de la Ville de Saint Andrews, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour la réfection de la toiture de l'aréna W.C. O'Neill.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick allouent chacun 295 128 $ au projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La Ville de Saint Andrews y allouera également 295 128 $, ce qui portera l'investissement municipal-provincial-fédéral total à 885 384 $.

Le projet consiste à remplacer la toiture du complexe de l'aréna afin de prolonger sa durée de vie utile de plus de 25 ans. Grâce aux rénovations qui seront effectuées, les résidents pourront s'adonner à des activités récréatives dans un espace sécuritaire, moderne et axé sur la collectivité. Une fois le projet terminé, familles et amis pourront se réunir et continuer de pratiquer un plus grand nombre d'activités sportives, s'amuser et tisser des liens avec d'autres membres de leur collectivité pendant de nombreuses années.

« Notre gouvernement reconnaît que les investissements dans les infrastructures récréatives telles que l'aréna W.C. O'Neill aident à bâtir des collectivités fortes. Non seulement les améliorations apportées à l'aréna permettront aux résidents de rester en forme et en santé, mais elles soutiendront aussi la croissance économique et la création d'emplois. Cet investissement aide à faire en sorte que l'installation demeure un environnement sécuritaire pour les résidents de la collectivité pendant de nombreuses années. »

Karen Ludwig, députée du Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et Collectivités

« Notre investissement dans cet important projet d'infrastructure récréative permettra à l'aréna W.C. O'Neill de demeurer une plaque tournante pour les activités communautaires en lien avec les loisirs, le théâtre, les affaires, le tourisme et autres secteurs pour la Ville de St. Andrews et le comté de Charlotte. »

L'honorable John Ames, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick, au nom de l'honorable Bill Fraser, ministre responsable de la Société de développement régional

« Nous avons été confrontés à des problèmes fréquents avec la toiture au cours des dernières années, et nous risquions de devoir fermer l'installation cet hiver en cas d'importantes surcharges de neige. Le soutien continu des deux ordres de gouvernement nous permettra de continuer à exploiter cette importante plaque tournante pour les activités communautaires pendant de nombreuses années. »

Doug Naish, maire de la Ville de Saint Andrews

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés aux infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes .

