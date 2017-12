De jeunes agriculteurs ont un rôle clé à jouer dans la croissance du secteur agricole du Canada







PENTICTON, le 2 déc. 2017 /CNW/ - Les vaillants agriculteurs et transformateurs du Canada sont les piliers de notre économie, en particulier dans les régions rurales. Grâce à eux, les familles ont accès à des aliments sains, de qualité supérieure et délicieux. Notre gouvernement a désigné l'agriculture et l'agroalimentaire comme un secteur de croissance clé en Colombie-Britannique et partout au pays, et il s'est engagé à soutenir les agriculteurs et les transformateurs d'aliments au moyen d'investissements stratégiques qui stimulent la croissance et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay, le député de Kelowna?--?Lake Country, Stephen Fuhr, a félicité les jeunes agriculteurs d'élite du Canada à l'occasion de leur Concours national de 2017 à Penticton (Colombie-Britannique).

Le député Fuhr a profité de l'occasion pour souligner la création de 320 nouveaux emplois dans le secteur agricole et agroalimentaire grâce aux initiatives d'emploi jeunesse financées par le Budget de 2017. Jusqu'ici, plus de 3,05 millions de dollars ont été investis pour aider à financer des stages qui permettent à des jeunes d'acquérir une expérience de travail intéressante et d'augmenter ainsi leur chance d'obtenir un bon emploi bien rémunéré dans le secteur agricole et agroalimentaire.

On a également souligné l'annonce récente par le ministre MacAulay d'un investissement d'un milliard de dollars dans les initiatives fédérales du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le Partenariat aidera notamment les jeunes agriculteurs débutants ou établis à assumer un leadership plus important, à développer leurs compétences en affaires et à partager des pratiques exemplaires pour bâtir un secteur agricole plus fort et plus dynamique.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les jeunes agriculteurs à réussir. L'investissement dans la jeunesse est l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour assurer la prospérité à long terme du secteur agricole au Canada. Le Partenariat canadien pour l'agriculture mettra à profit l'énergie et les idées novatrices que les jeunes agriculteurs apportent dans leur travail quotidien pour renforcer nos collectivités et favoriser l'essor de la classe moyenne. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les jeunes agriculteurs de la Colombie-Britannique et de partout au pays sont de plus en plus nombreux et font preuve de plus en plus d'innovation dans leurs pratiques agricoles. Notre gouvernement est fier de les aider à réussir et à obtenir la reconnaissance qu'ils méritent pour leur engagement solide à l'égard de l'agriculture. »

- Stephen Fuhr, député de Kelowna -- Lake Country

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui renforcera le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels en l'aidant à innover, à croître et à prospérer de façon continue. Ce nouvel accord aidera le secteur à réaliser l'objectif ambitieux du gouvernement, c'est-à-dire hausser la valeur des exportations de produits agricoles et alimentaires du Canada à 75 milliards de dollars d'ici 2025. Les modalités des programmes fédéraux et les formulaires de demande seront disponibles au début de 2018.

célèbre et reconnaît l'excellence des jeunes exploitants du secteur agricole canadien. Le programme a reçu une aide financière fédérale du programme Agri-compétitivité de . Les initiatives d'emploi jeunesse d'AAC comprennent l'Initiative de stage en agroenvironnement (un investissement de 5,2 millions de dollars sur deux ans prévu dans le Budget de 2017) et le Programme objectif carrière (un investissement annuel de 864 000 $). Ces initiatives aideront à financer des stages pour des diplômés du postsecondaire ou des étudiants du secondaire dans le secteur agricole.

