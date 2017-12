Échangeur Turcot - Réouverture de l'autoroute 15 nord dans l'échangeur Turcot

Nexen Tire, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneus, a annoncé avoir commencé à fournir des pneus d'origine (OE) au constructeur de voitures de sport Porsche, et ce pour la deuxième fois. Le pneu choisi, N'FERA RU1, est destiné au SUV de...

Le vol AC37 inaugural d'Air Canada assuré par 787 Dreamliner a quitté Vancouver le 1er décembre en fin de soirée et est arrivé dimanche matin à l'aéroport Tullamarine de Melbourne, accueilli par un salut au canon à eau....

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de la réouverture de l'autoroute 15 en direction nord entre l'entrée de l'avenue Atwater et l'échangeur Turcot. Cette entrave...