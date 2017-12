/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Saint Andrews/







SAINT ANDREWS, NB, le 1er déc. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence de Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable John Ames, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick, et de Doug Naish, maire de la Ville de Saint Andrews.

Date : Samedi 2 décembre 2017



Heure : 11 h (HNA)



Endroit : Centre des visiteurs de l'aréna W.C. O'Neill

24, avenue Reed

Saint Andrews (Nouveau-Brunswick)

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 2 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :