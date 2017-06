Le nouveau rapport mondial de l'AARP évalue le degré de préparation de 12 nations en vue du doublage de la population de 60 ans et plus au cours de la prochaine génération







L'ARC Report (Aging Readiness and Competitiveness) se penche sur les défis et les occasions que présente la croissance marquée de la population de 60 ans et plus dans le monde et les façons dont 12 nations s'attaquent à ces enjeux

WASHINGTON et PARIS, 6 juin 2017 /CNW/ - Un nouveau rapport détaillé publié aujourd'hui par l'AARP examine le degré de préparation de 12 nations, soit le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, Israël, le Japon, la Corée, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis, à l'égard des grands défis qui attendent les sociétés et les économies alors que le nombre de personnes de 60 ans et plus est appelé à doubler au cours de la prochaine génération, soit d'ici 2050 selon les projections des Nations Unies, de la Banque mondiale et d'autres organismes.

Le rapport de l'AARP, qui s'intitule Aging Readiness and Competitiveness (ARC) Report (téléchargeable en ligne à l'adresse aarpinternational.org/arc), a été réalisé en collaboration avec FP Analytics. Il évalue chaque nation selon quatre principaux secteurs : 1) infrastructure sociale et communauté, 2) occasion productive et rendement économique, 3) soins de santé et mieux-être, et 4) engagement technologique. Le progrès constructif, les sources d'inquiétudes et les principaux développements sont aussi pris en compte.

Bien que l'ARC Report ne cherche pas à classifier ou à attribuer une note aux nations évaluées, il place néanmoins chaque nation dans l'une des trois catégories suivantes (selon les quatre secteurs indiqués ci-dessus) : chef de file, innovatrice (p. ex. lorsque des progrès remarquables sont réalisés) ou retardataire. Les gens sont habitués de voir la prédominance des États-Unis dans ce type d'études, mais l'ARC Report classe ce pays comme chef de file dans un seul secteur (engagement technologique), alors qu'il le considère comme retardataire en matière de soins de santé et mieux-être, aux côtés de l'Afrique du Sud et du Brésil.

En commentant le point central de l'ARC Report, qui s'est penché sur 12 nations, la chef de la direction de l'AARP, Jo Ann Jenkins, déclare : « Les enjeux et les occasions que pose la croissance massive de la population de 60 ans et plus sont un phénomène mondial qui ne connaît aucune frontière ».

Malgré le fait que les variations nationales dans les constatations de l'ARC Report soient distinctes, on peut tout de même dégager un certain nombre de points communs :

Les femmes ont la vie plus difficile que les hommes dans pratiquement toutes les nations. Elles s'occupent de façon disproportionnée des enfants et des membres de la famille tout en gagnant leur vie, lorsqu'elles le peuvent. De plus, puisque les femmes qui travaillent gagnent souvent moins que les hommes, les contraintes financières qui pèsent sur elles lorsqu'elles vieillissent sont proportionnellement plus lourdes.

Partout sur la planète, les gens souhaitent vieillir chez eux, ce qui apporte son lot de défis, notamment sur les plans de l'isolement et de la mobilité, tant pour la personne que pour l'ensemble de la société.

L'Internet et la connectivité numérique ont créé, de manière prévisible, un plus vaste éventail de ressources tant pour l'emploi que pour les communications, mais bien des gens n'ont pas accès à Internet dans un grand nombre de pays.

Voici quelques statistiques frappantes : en Turquie et au Mexique, environ 90 pour cent des personnes âgées de 65 ans ou plus n'ont jamais utilisé Internet; en Chine, ce chiffre est de plus de 85 pour cent; au Brésil, il s'élève à 75 pour cent. Du côté des États-Unis, plus de 30 pour cent des personnes âgées de 65 ans et plus ne se servent pas d'Internet.

« Les défis liés à la littératie numérique -- c'est-à-dire la mesure selon laquelle les personnes plus âgées sont à l'aise d'utiliser la technologie -- sont réels, omniprésents et troublants », souligne Claire Casey, directrice générale de FP Analytics. « L'ARC Report constate notamment que les nations du monde entier doivent déployer des efforts pour prendre en charge la littératie numérique, un enjeu tant culturel que technologique. »

Bien que ce rapport brosse un portrait sincère des gigantesques défis que posent les populations vieillissantes -- à l'égard de la mobilité, de l'isolement, des finances et des soins de santé, notamment --, il met aussi en lumière un nombre de développements positifs attrayants.

« Même si les enjeux associés à une population vieillissante sont énormes, quelques-unes des stratégies les plus intéressantes pour répondre à ceux-ci consistent à poser d'abord de petits gestes et à tirer parti d'infrastructures existantes pour faire face à des obstacles émergents », souligne Casey. « Un bon exemple de cela est le "Watchover Service" du Japon, qui met à profit les facteurs de la nation munis de dispositifs intelligents pour effectuer un suivi lors de leurs rondes auprès des adultes âgés. »

« Contre une somme modique, les gens peuvent profiter de ce service, qui est un moyen ultrasimple et efficace de veiller sur les personnes âgées isolées », ajoute Casey. « L'une des choses que l'AARP et nous souhaitons accomplir avec l'ARC Report est de brasser de nouvelles idées. Ici, aux États-Unis, où le service postal du pays doit composer avec un déclin des revenus, un service similaire à celui du Japon, le "Watchover Service", peut être une piste de solution intéressante, ou du moins l'idée d'utiliser des ressources existantes pour répondre aux enjeux de demain. »

