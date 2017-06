La grande avocate experte en sanctions transfrontalières Michelle Linderman rejoint Crowell & Moring







La nouvelle associée établit à Londres les capacités de sanctions pour le Royaume-Uni

LONDRES, 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- Crowell & Moring est heureux d'annoncer l'arrivée de Michelle Jacqueline Linderman en tant qu'associée spécialisée dans les pratiques commerciales internationales du cabinet à Londres. Avocate anglaise très qualifiée, Mme Linderman apporte près de 20 ans d'expérience dans les sanctions transfrontalières et les litiges commerciaux. Elle offre des idées très significatrices sur les sanctions au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, et sa présence élargit les capacités du groupe à conseiller les clients sur les sanctions aux États-Unis et en Europe.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/520165/Crowell_and_Moring_Michelle_Linderman.jpg

Mme Linderman arrive au cabinet après avoir exercé chez Ince & Co, où elle était directrice générale de l'équipe des sanctions. Elle conseille sur des sujets liés aux sanctions commerciales et financières, dont la diligence raisonnable et les procédures d'approbation ; l'impact des sanctions sur les opérations et les transactions ; les clauses de sanctions dans les contrats et les polices d'assurance ; l'effet des sanctions sur les prêts, les investissements et les questions de paiement ; et les applications aux autorités pertinentes pour les licences et les autorisations. Parmi ses clients, figurent des entreprises internationales, des négociants, des armateurs, des affréteurs, des assureurs, des institutions financières et des compagnies énergétiques.

« Michelle a une excellente réputation quant au conseil aux clients importants en matière de sanctions transfrontalières et son arrivée chez Crowell & Moring marque notre présence commerciale internationale sur le marché londonien », a déclaré Angela Styles, présidente de Crowell & Moring. « En conjonction avec nos installations de l'Union européenne basées à Bruxelles, la pratique de Michelle étend la portée internationale de nos aptitudes aux sanctions très bien perçues. Nous sommes ravis d'accueillir Michelle dans notre cabinet. »

Mme Linderman dirigera les efforts du cabinet sur les sanctions dans l'Union européenne en général et les sanctions au Royaume-Uni en particulier. Son arrivée dans le groupe commercial international, qui a déjà des bureaux aux États-Unis et à Bruxelles, place le cabinet en bonne position pour lui permettre d'offrir des services de conseil sur les sanctions complètes et sur les contrôles à l'exportation, ainsi que des services d'investigation transfrontalière d'un côté et de l'autre de l'Atlantique.

« Michelle est une avocate spécialisée en sanctions bien établie au Royaume-Uni et nous sommes ravis qu'elle ait rejoint notre équipe », a déclaré John Brew, président du groupe de commerce international de Crowell & Moring. « Compte tenu de la position proactive du Royaume-Uni sur l'application des sanctions et son influence significative sur les services financiers et les questions liées à la chaîne d'approvisionnement mondiale, Michelle va être un atout pour nos clients dans une large gamme de questions commerciales transfrontalières, dont les sanctions, les contrôles des exportations et la lutte contre le blanchiment d'argent. »

Jack Thomas, associé principal du bureau du cabinet à Londres, a déclaré : « Michelle fixe nos aptitudes en termes de sanctions à Londres et stimule les forces de pratiques existantes au bureau, dont les litiges internationaux et les assurances ».

En plus de son travail relatif aux sanctions, Mme Linderman s'occupe des contentieux liés à une large gamme des litiges de transport et commerciaux, dont la fraude. Elle représente des clients dans des arbitrages ad hoc, et également dans des médiations et des procédures devant la Haute Cour de justice. Elle possède une très grande expérience dans la résolution des litiges dans d'autres juridictions, notamment Hong Kong, New York et l'Afrique du Sud.

« Crowell & Moring s'est forgé une réputation bien méritée dans le traitement des sanctions. Le cabinet offre une grande plateforme pour apporter un soutien à mes clients dans leurs besoins aux États-Unis et en Europe », a déclaré Mme Linderman. « Je suis ravie de rejoindre un groupe d'avocats si éminents, et j'ai hâte d'aider à étendre la pratique des sanctions du cabinet au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. »

Mme Linderman a obtenu une licence (Bachelor of Arts) avec mention en chinois moderne à l'Université de Leeds, puis elle a continué à étudier à l'Université métropolitaine de Leeds où elle a obtenu un diplôme de droit de troisième cycle avant de terminer le cours de pratique juridique dans le College of Law à York. Elle est autorisée à exercer en Angleterre, au Pays de Galle et à Hong Kong.

À propos du groupe de commerce international de Crowell & Moring

Le groupe de commerce international de Crowell & Moring fournit des conseils en termes de réglementation, de résolution des litiges, d'investigation, de politique et de litiges sur des questions émergentes liées au commerce dans le monde entier. Le groupe est reconnu pour ses excellentes pratiques commerciales internationales en termes de contrôles des exportations, sanctions, douanes et questions de litiges commerciaux (dont l'antidumping, les droits compensateurs et les précautions). Par ailleurs, le groupe travaille étroitement avec les autres pratiques principales du cabinet pour offrir un large éventail de services aux clients et pour publier son propre journal, This Month in International Trade (Ce mois dans le commerce international).

À propos de Crowell & Moring LLP

Crowell & Moring LLP est un cabinet d'avocats international composé d'environ 500 avocats représentant des clients en matière de litiges, d'arbitrage, de réglementations et de transactions. Le cabinet est reconnu à l'échelle internationale pour sa représentation d'entreprises appartenant au Fortune 500 dans les litiges comportant de très grands enjeux, ainsi que pour son engagement actuel envers les services pro bono et la diversité. Le cabinet a des bureaux à Washington, D.C., New York, Los Angeles, San Francisco, Orange County, Londres et Bruxelles.

Contact avec les médias :

An Pham

Directrice des relations publiques avec les médias et de la communication

+1 202.508.8740

Courriel : apham@crowell.com

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150211/175008LOGO

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 17:46 et diffusé par :