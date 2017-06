Rainforest Alliance et UTZ Fusionnent Pour Former Une Nouvelle Organisation Plus Forte







La nouvelle organisation va créer un unique standard durable pour l'agriculture qui simplifiera le processus de certification et continuera d'améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés forestières.

AMSTERDAM et NEW YORK, 7 juin 2017 /PRNewswire/ -- Rainforest Alliance et UTZ, deux des plus grandes organisations mondiales leaders de la certification durable, ont annoncé leur intention de fusionner au cours de l'année.

La nouvelle organisation, qui sera nommée Rainforest Alliance, s'attaquera aux problèmes sociaux et environnementaux dans le monde tels que le changement climatique, la déforestation, la pauvreté et l'agriculture non durable. Elle créera un standard unique mondial de certification qui simplifiera la certification pour les agriculteurs et donnera le pouvoir aux entreprises de mettre en place plus efficacement des chaînes d'approvisionnement plus responsables. Elle travaillera également à élargir les efforts de sensibilisation et à assurer à travers de nouveaux partenariats la conservation des paysages environnementaux entiers dans les régions prioritaires d'Inde jusqu'en Indonésie et du Guatemala jusqu'au Ghana.

Nouvelle organisation, nouveau standard de certification

La future organisation Rainforest Alliance contribuera à assurer que davantage de produits proviennent de sources durables, en aidant les agriculteurs et les entreprises à répondre à la demande croissante en produits possédant des références durables.

Le futur standard de durabilité, un programme unique de certification connu comme le standard Rainforest Alliance, utilisera les points forts respectifs des standards actuels du Réseau d'agriculture durable (SAN) et d'UTZ tout en créant un processus unique d'audit pour les détenteurs de certificats.

Par conséquent, le chemin pour atteindre une certification durable vérifiée sera plus facile pour les entreprises et il leur permettra de pouvoir réaliser des innovations tout le long de leurs chaînes d'approvisionnement. L'uniformisation du processus de certification aidera également les 182 000 producteurs de thé, café et cacao actuellement certifiés par les deux standards ainsi que les nouveaux agriculteurs à investir plus efficacement dans la durabilité, en évitant la double charge administrative de travail des deux standards et systèmes de certification.

Plus forts ensemble

Adopter le nom 'Rainforest Alliance' aide à conserver l'engagement de confiance bien établi avec les consommateurs. En combinant leurs forces, les deux ONG fourniront une plateforme de premier plan pour aider à augmenter la demande en produits provenant de sources responsables.

Réunie, la nouvelle organisation agira en tant que défenseur du changement, continuant à protéger l'environnement naturel et luttant pour que l'agriculture durable et la gestion durable des forêts deviennent la norme grâce à un travail en étroite collaboration avec les communautés, les entreprises et les gouvernements : un but qui est déjà au coeur des missions d'UTZ et de Rainforest Alliance.

Une fois que les deux organisations auront fusionné, Han de Groot, actuel directeur général d'UTZ, sera le PDG de Rainforest Alliance. Nigel Sizer, actuel président de Rainforest Alliance, prendra en charge le rôle de Directeur du Programme 'sensibilisation, milieux environnementaux et moyens de subsistance' (Advocacy, Landscapes and Livelihoods en anglais).

La future organisation Rainforest Alliance poursuivra son adhésion au Réseau d'agriculture durable (Sustainable Agriculture Network, SAN en anglais) en travaillant en partenariat avec d'autres organisations pour promouvoir l'agriculture durable.

Citation : Han de Groot, Directeur général, UTZ

« Les défis sur lesquels nous travaillons sont plus urgents que jamais : le changement climatique, la déforestation, la pauvreté générale et les inégalités sont de plus en plus entrelacés avec la manière dont nous gérons les terres et dont nous produisons la nourriture et les produits forestiers. La future organisation Rainforest Alliance possédera une plus grande portée et une voix plus forte nous permettant de mieux protéger l'environnement naturel et de permettre aux agriculteurs, entreprises et consommateurs de faire plus facilement des choix encore plus responsables. Notre histoire est faite d'une croissance continue et de partenariats robustes ; cette nouvelle aventure nous donnera plus d'influence pour nous rapprocher au plus près de notre mission : un monde où l'agriculture durable sera la norme. »

Citation : Nigel Sizer, Président de Rainforest Alliance

« Nos missions sont très similaires : travailler avec les agriculteurs et les communautés afin de protéger l'environnement naturel et d'aider à atténuer les effets du changement climatique à l'échelle mondiale. En s'unissant à UTZ et en étant associé au SAN, nous allons combiner nos forces afin d'étendre notre impact sur l'amélioration des vies des agriculteurs et des communautés forestières, sur la protection de la biodiversité et sur le soutien aux entreprises en chemin vers la durabilité. »

Citation : Daniel Katz, Fondateur et Président du conseil d'administration de Rainforest Alliance

"Maintenant plus que jamais, des collaborations plus fortes sont nécessaires pour s'assurer que nous faisons de notre mieux pour créer une planète plus durable. Cette nouvelle alliance nous projette dans cette direction car elle combine d'excellentes actions mondiales de conservation avec les standards de référence en matière de certification indépendante tierce partie. Nous croyons que collectivement et en travaillant étroitement ensemble, Rainforest Alliance, UTZ et le Réseau d'agriculture durable profiteront à plus d'agriculteurs et à plus d'écosystèmes dans le monde entier. »

Citation : Roberto Vélez, PDG de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie (FNC)

« Cette évolution va profiter à des milliers de producteurs de café colombiens qui sont certifiés à la fois par UTZ et par Rainforest Alliance. Elle devrait leur apporter des grands avantages, comme celui d'être audités par rapport à un standard au lieu de deux, faisant ainsi des économies importantes sur les coûts des audits. Cela devrait permettre aux producteurs de café d'investir plus efficacement dans la durabilité et d'améliorer leurs revenus, contribuant ainsi à leur durabilité économique. » La Fédération nationales des producteurs de café de Colombie (FNC) représente plus d'un million de familles dédiées à la production de café en Colombie.

Citation : Jason Clay, Vice-Président principal de 'Markets and Food' au WWF

« Ce changement offre l'opportunité d'aider les producteurs marginaux des pays en voie de développement à réaliser des rendements plus importants sur leurs produits grâce à l'harmonisation et à la simplification des programmes mondiaux de certification. Cela devrait permettre l'adoption plus rapide de meilleures pratiques d'agriculture, de même qu'une amélioration continue de la production et de la vente des denrées importantes [telles que le café, le cacao, le thé et les bananes]. Je veux féliciter les leaders de Rainforest Alliance et d'UTZ qui s'unissent de manière à oeuvrer pour le bien commun. »

Citation : Andre de Freitas, Directeur général du Réseau d'agriculture durable (SAN)

« Le Réseau d'agriculture durable approuve complètement la fusion entre Rainforest Alliance et UTZ. En tant que partenaire clé de Rainforest Alliance depuis plus de deux décennies, nous participerons à la gouvernance de la nouvelle organisation et nous nous réjouissons de pouvoir la soutenir dans les années à venir. »

Citation : Pascal Baltussen, Vice-président, publicité, Chocolat Mars

« Dans le cadre de notre engagement à certifier que le chocolat de notre chaîne entière d'approvisionnement est produit de manière responsable, nous soutenons depuis des années la certification Rainforest Alliance et UTZ. Pour parvenir à la durabilité, des impacts et des garanties encore plus importants sont nécessaires. Par conséquent, nous sommes persuadés que cette fusion va résulter en une transformation positive des moyens de subsistance des agriculteurs et des pratiques d'utilisation des terres à une plus grande échelle, ce qui est urgemment nécessaire. »

A propos de Rainforest Alliance (http://www.rainforest-alliance.org/)

Rainforest Alliance est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec les gens dont les moyens de subsistance dépendent des terres en les aidant à transformer leur manière de cultiver, de prélever le bois et d'accueillir les voyageurs. Des grandes multinationales jusqu'aux petites coopératives basées sur les communautés, les entreprises et les consommateurs du monde entier sont impliqués dans les efforts de Rainforest Alliance à fournir des biens et des services produits de manière responsable à un marché mondial où la demande en produits responsables augmente constamment.

A propos d'UTZ (https://utz.org/)

UTZ est un programme et un label pour l'agriculture durable. L'agriculture durable aide les agriculteurs, les travailleurs et leurs familles à réaliser leurs objectifs et contribue à préserver les ressources naturelles de la terre, maintenant et dans le futur. La mission d'UTZ est de créer un monde où l'agriculture durable est la norme : les agriculteurs mettent en oeuvre de bonnes pratiques agricoles et gèrent leurs exploitations de manière rentable et en respectant les gens et la planète, les industries investissent dans la production responsable et la récompensent et enfin les consommateurs peuvent avoir confiance et profiter des produits qu'ils achètent.

