Hong Kong Airlines et Virgin Australia entameront un partenariat de partage de code







HONG KONG, le 6 juin 2017 /CNW/ - Les compagnies aériennes Hong Kong Airlines et Virgin Australia ont annoncé aujourd'hui qu'elles formeront un partenariat de partage de code* qui fournira aux clients la correspondance vers 11 destinations à travers les réseaux de vols des deux compagnies aériennes.

L'entente de partage de code fait partie de la première phase de l'alliance stratégique proposée entre Hong Kong Airlines et Virgin Australia qui a été annoncée en février 2017.

En vertu de l'entente de partage de code, Virgin Australia offrira des services de partage de code sur cinq services de vol de retour de Hong Kong Airlines par semaine entre Hong Kong et la Gold Coast et Cairns, en Australie. Les clients de Virgin Australia qui voyagent sur ces vols seront également en mesure de réserver une correspondance vers la Chine continentale en vertu de l'entente interligne avec Hong Kong Airlines.

Les clients Hong Kong Airlines qui voyagent à destination ou en provenance Hong Kong pourront profiter des vols en partage de code vers 11 destinations sur le réseau de Virgin Australia comme suit :

Entre l'Australie et Hong Kong :

Entre Melbourne et Hong Kong

Entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande :

Entre Gold Coast et Auckland Entre Melbourne et Christchurch Entre Melbourne et Auckland

En Australie :

Entre Melbourne et Adélaïde, Brisbane , Cairns, Perth , Sydney , Gold Coast et Darwin Entre Sydney et Gold Coast et Cairns Entre Brisbane et Cairns Entre Gold Coast et Adélaïde

Hong Kong Airlines et Virgin Australia entameront la vente des services de partage de code et interligne à la fin du mois de juin par le biais des agents de voyage et leurs sites Web.

Les membres du Fortune Wings Club de Hong Kong Airlines seront capables d'accumuler des points de grand voyageur sur les vols admissibles opérés par Virgin Australia à partir du 5 juillet 2017 et les points de base cumulés sur les vols admissibles seront comptabilisés vers l'obtention d'une adhésion Élite. Les membres du programme de fidélisation de grand voyageur Velocity Frequent Flyer de Virgin Australia seront capables d'accumuler des points de grand voyageur Velocity Frequent Flyer et des crédits sur le statut lorsque vous voyagez sur les vols admissibles opérés par Hong Kong Airlines à partir du 5 juillet 2017. Les deux compagnies aériennes prévoient aussi introduire d'autres avantages pour les membres de leurs programmes de fidélisation de grand voyageur en 2017, incluant l'accès aux salons d'aéroport de la compagnie aérienne, l'enregistrement prioritaire, l'embarquement prioritaire et la franchise de bagages supplémentaire.

*Sous réserve des approbations gouvernementales et réglementaires *Tous les services de partage de code doivent être en provenance et à destination de Hong Kong

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/520075/Hong_Kong_Airlines_frc.jpg

SOURCE Hong Kong Airlines Limited

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 16:44 et diffusé par :