RelayHealth de McKesson Canada remporte le Prix Innovateur de l'année V2R 2017 de PwC Canada







SAINT-LAURENT, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - RelayHealth de McKesson Canada a mérité le Prix Innovateur de l'année Vision to Reality 2017 de PwC Canada dans la catégorie « Visionnaire » (grandes organisations). Les gagnants ont été annoncés le 1er juin dernier, lors d'une cérémonie de remise des prix à Toronto.

RelayHealth est une interface Web qui permet un échange complet et sécurisé de renseignements entre les patients et tous leurs fournisseurs de soins de santé en plus de donner aux patients un accès en tout temps à leurs dossiers médicaux.

« Ce prix est le résultat d'une solide collaboration entre les principaux intervenants du système de santé canadien, qui cherchent à renforcer l'autonomie des patients », indique George Attar, Vice-président principal, Solutions technologiques stratégiques et chef de la technologie par intérim chez McKesson Canada. « En tirant parti de l'innovation et de la technologie, nous plaçons les patients au centre de leurs propres soins et favorisons une meilleure santé d'un océan à l'autre. »

Le Prix Innovateur de l'année V2R est le programme annuel de PwC Canada qui célèbre et récompense les meilleurs innovateurs du pays. Les candidatures ont été examinées par un jury indépendant d'experts.

À propos de RelayHealth

Lancé en 2011, RelayHealth est l'interface Web de McKesson Canada qui permet un échange complet et sécurisé de renseignements entre les patients et tous leurs fournisseurs de soins de santé. Centré sur la santé du patient, RelayHealth accélère l'échange d'informations, facilite la collaboration entre les professionnels de santé, améliore la qualité des soins aux patients et réduit les coûts globaux des soins de santé. Visitez www.relayhealth.ca/fr pour plus d'informations.

À propos du Prix Innovateur de l'année V2R

Le Prix Innovateur de l'année Vision to Reality (V2R) de PwC Canada est un programme annuel qui célèbre et récompense les meilleurs innovateurs du Canada. Visitez www.pwc.com/ca/fr/v2r pour plus d'informations.

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada offre des médicaments vitaux, des fournitures et des solutions technologiques qui permettent à l'industrie des soins de santé de dispenser aux patients de meilleurs soins plus sûrs. Ses solutions permettent aux pharmacies, aux fabricants, aux hôpitaux et aux autres institutions de soins de santé de se rapprocher des millions de patients qu'ils traitent chaque jour, tout en contribuant à la qualité et à la sûreté des soins au Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.mckesson.ca/fr.

