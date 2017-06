19 diplômés et proches collaborateurs de l'ITHQ passent à l'histoire!







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) procédait le 5 juin dernier au dévoilement de 19 nouvelles dalles dans le Hall des bâtisseurs, à l'entrée de l'Institut. Dix-neuf diplômés et proches collaborateurs de l'ITHQ ont vu leur nom gravé sur une dalle (en échange d'un don de 1?000 $), immortalisant ainsi dans la pierre une place particulière dans l'histoire de l'ITHQ, et devenant du coup, membre de ce club très sélect qu'est le Club des bâtisseurs. Le dévoilement des dalles était suivi d'un cocktail en leur honneur où étaient présents des membres d'éditions précédentes.

Créé par la Fondation de l'ITHQ en 2009, le Hall des bâtisseurs est pavé aujourd'hui de près de 200 dalles où brille le nom de généreux donateurs qui ont manifesté leur soutien à l'Institut. Les sommes d'argent recueillies bénéficient directement aux étudiants sous formes de bourses d'études, de stages de perfectionnement, de formations complémentaires et d'équipements de pointe.

Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l'ITHQ, a tenu à remercier les nouveaux membres 2017 ainsi que le comité-conseil du Hall des bâtisseurs, constitué majoritairement de diplômés de l'ITHQ, pour leur aide. Madame Fernandez a rappelé que «?l'achat d'une dalle dans le Hall des bâtisseurs représente beaucoup plus qu'un simple don à la Fondation. Ce geste concret se veut un élément rassembleur contribuant au maintien, voire au renforcement du sentiment d'appartenance qui anime les membres de cette grande famille qu'est l'ITHQ. Il symbolise également la transmission de la volonté de soutenir et d'investir dans la relève. Donnez au suivant prend ici toute sa signification et sa dimension humaine...?»

Les membres du Club des bâtisseurs, édition 2017 sont :

Diplômés et finissants de l'ITHQ :

Nathalie Beauregard (SR 1989), chef d'entreprises, Tim Hortons

(SR 1989), chef d'entreprises, Andrée Brien, diplômée de l'ITHQ

Charles Camerlain (GAR 2011) chef gérant, Groupe Compass Québec

(GAR 2011) chef gérant, Groupe Compass Québec Sonia Carufel (TT 1996), rédactrice en chef, HRI Mag

(TT 1996), rédactrice en chef, HRI Mag Caroline Delorme (TGSA 1986), gérante de district, Groupe Compass Québec

(TGSA 1986), gérante de district, Groupe Compass Québec Yolande Déry (TH 1989), diplômée de l'ITHQ

René Douville (Sommellerie 2013), conseil en gestion stratégique, développement des affaires et financement,

Groupe BMO

Marie-Ève Girard (CPC 2005), chef gérante, Groupe Compass Québec

Pierre Lemay (TH 1980), diplômé de l'ITHQ

(TH 1980), diplômé de l'ITHQ Anna Nguyen (GAR 2009), directrice marketing régional, Groupe Compass

Amis de l'ITHQ :

Carlos Arenas , chef gérant, Groupe Compass Québec

, chef gérant, Groupe Compass Québec Nadia Carufel , chargée de projet, Centre d'expertise de l'ITHQ

, chargée de projet, Centre d'expertise de l'ITHQ Alain Côté M.Sc., directeur du soutien pédagogique, École de l'Institut, ITHQ

Claude Gauthier , président de l'Association des restaurateurs du Québec (ARQ) de 2015 à 2017

, président de l'Association des restaurateurs du Québec (ARQ) de 2015 à 2017 Suzanne Masson , amie de l'ITHQ

, amie de l'ITHQ Claude Poisson , membre du Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ, président des opérations, Société des casinos du Québec, de 2002 à 2016

, membre du Cercle des ambassadeurs de l'ITHQ, président des opérations, Société des casinos du Québec, de 2002 à 2016 Janine et Pierre Saint-Aubin (à titre posthume). Couple d'illustres gastronomes. Monsieur Saint-Aubin était membre de plusieurs confréries gastronomiques et vineuses (Club Prosper Gagné, Les Amis d'Escoffier, la Chaîne des Rôtisseurs, la Commanderie des vinophiles, Les Amitiés internationales, Chevaliers du Tastevin, Cordons Bleus de France , etc.)

(à titre posthume). Couple d'illustres gastronomes. Monsieur Saint-Aubin était membre de plusieurs confréries gastronomiques et vineuses (Club Prosper Gagné, d'Escoffier, la Chaîne des Rôtisseurs, la Commanderie des vinophiles, Les Amitiés internationales, Chevaliers du Tastevin, Cordons Bleus de , etc.) Syndicat des professeurs de l'État du Québec

Saviez-vous que ?

Les dalles du Hall des bâtisseurs sont gravées par l'artiste montréalaise Lyse Charland Favretti, diplômée de l'École des beaux-arts de Montréal - Artus et reconnue à travers le monde pour ses oeuvres d'aquarelle et de verre, ainsi que ses sculptures.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

La Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif créé en 2003, dont la mission consiste à organiser une variété d'activités de collecte de fonds qui serviront à soutenir financièrement ou au moyen de biens et de services le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis sa création, la Fondation a remis plus d'un million et demi de dollars de bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

SOURCE Fondation de l'ITHQ

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 15:55 et diffusé par :